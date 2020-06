Rosana: "No me he comido la cabeza a hacer canciones cuando lo que necesitaba era echar una mano"

Rosana no solo es una gran artista sino que la canaria ha demostrado su faceta solidaria en cientos de ocasiones, y esta semana en "TRECE te acompaña" le habló a Antonio Hueso de una más. Su proyecto "24H Sin Miedo", que como ella explica "viene de una necesidad. Cuando yo empecé en Colombia estaba grabando Factor X, y un día dicen vamos a ir a casa". Ahí comenzó su confinamiento; la cantante tuvo la necesidad de hacer algo más que música y "a través de Cruz Roja Internacional les propusimos hacerlo. Nos regalaron la locura que se convirtió en sueño y en la que pensamos que una forma de ayudar a todo el mundo era enviar la ayuda al país de origen del artista que entrara en ese momento. No hicimos 24H sino 27H. Se trata de plasmar el deseo de un mundo diferente". La cantante explica que lo más bonito es que "hay sido algo tan global". Rosana ha querido destacar "la generosidad de todo el mundo que dijo sí, cómo y dónde".

La artista que nos recibe en su hogar de Colombia nos presenta a sus compañeras, sus cuatro gutarras. "No les pongo nombre, pero todas llevan el apellido 'prestadas'. La cantanta confiesa que lo que sí les hace es algún dibujo cuando comienza su andadura juntas.

Durate la entrevista con Amtonio Hueso, el presentador somete a Rosana a un pequeño juego. La cantante tiene que improvisar con estas cinco palabras una canción: Sol, Lanzarote,Locura, Vida, Abrazo y Botellín.

Sobre cómo ha pasado estos días, la cantante explica que "no me he comido la cabeza a hacer canciones cuando lo que necesitaba era echar una mano e intentar humildemente que el mundo comenzara a ser otro". La canaria que particpó en la versión "Resistiré 2020" cuenta que de este proyecto lo más divertido fue que "cuando me llegó la pista, entré en un live y la gente estuvo conmigo, y pude disfrutar de su compañía". De su resultado, Rosana agradece a CADENA 100 que quedara "tan fuerte y tan emotivo a la vez".

Rosana se confiesa amante de la magia de las pequeñas cosas, "porque la vida sin magia, el amor sin magia no es nada". Para terminar nos habla de dos libros que le han marcado: "Uno el Diccionario porque contiene todas las canciones que cantamos y con las que nos comunicamos, y en el lado opuesto "El hombre de la flor" que contiene sólo ilustraciones y que a través de ellas nos cuenta historias".

La artista se despide destacando que "tengo muchas ganas de volver a casa, y eso que aquí me están tratando muy bien, pero tengo ganas de volver"