Xavier Trias, en 'TRECE al Mediodía': "Me enteré una hora antes de que no sería alcalde"

Este fin de semana se constituyeron los más de 8.000 ayuntamientos que hay en nuestro país, pero la mayor sorpresa vino en Barcelona, donde el socialista Jaume Collboni arrebató la alcaldía al candidato de Junts, Xavier Trias. Este ya tenía el apoyo de ERC. No obstante, gracias al apoyo de los comunes y el PP, Collboni se hizo con el consistorio.

Precisamente este lunes ha estado en 'TRECE al Mediodía' Xavier Trias, quien ha comenzado asegurando que está bien. "Me voy a dedicar otra vez, a jubilarme, a vivir bien, a estar con la familia y amigos, y a mí me va a cambiar la vida para bien". No obstante, ha subrayado que "la ciudad de Barcelona continuará gobernada por gente que no es seria y volverán a trabajar juntos".

En este sentido, no podía ocultar su sorpresa: "Se hace con ayuda necesaria del PP que no terminado de entender cómo puede elegir a poco tiempo de unas elecciones generales tener a un alcalde socialista que Xavier Trías". A su juicio, es "una decisión equivocada" y cree que hay que "construir nuevos puentes de entendimiento y la medida y la decisión del PP vuelve a ser una decisión de enfrentamiento que yo creo que es equivocada".

Ha admitido que pidió a Collbony "gobernar juntos" y él le puso la condición de alternar el mandato: "Dos años yo alcalde y luego él dos años mal. No entiendo por qué hace esto", ha confesado.

Trias ha agregado que él se presentaba como una candidatura, Trias per Barcelona, y no como un partido. "Me enteré una hora antes de que no sería alcalde", ha comentado también.

Seguidamente, ha asegurado que "el 80% de los ciudadanos de Barcelona quería un cambio y que la señora Colau no gobernara". Ahora, según él, "el resultado final será que volverán a gobernar la gente de los comunes, en colaboración con el PSC y gracias al PP.