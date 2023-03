Esther se quedó embarazada a los 44 años y se planteó abortar: "Me rescató del miedo, no estaba sola"

La Plataforma ‘Sí a la Vida’, formada por más de 500 asociaciones y entidades nacionales e internacionales, encabeza un año más la Marcha por la Vida que tendrá lugar el próximo domingo 12 de marzo en Madrid.

La Marcha por la Vida 2023, partirá de la calle Serrano – esquina Goya y hasta la Plaza de Cibeles, donde estará ubicado el escenario en el que se desarrollará el acto final. El pasado año cerca de 20.000 personas participaban en esta marcha por la capital, tras dos años realizando el evento de forma online.

El testimonio de una madre que dijo "sí a la vida"

Esther Ferrero ha querido estar en ‘TRECE al mediodía’ de TRECE para compartir su testimonio de vida: “La mujer tiene la herencia de engendrar la vida y tenemos un instinto por encima de las circunstancias adversas que nos hace decir sí a la vida. Yo aposté por esta situación y descubrí una sociedad donde hay que dejar aparte los temas materiales y rescatar nuestra verdad humana”. A los 44 años, Esther se quedó embarazada y se planteó abortar, pero, finalmente, dejó los miedos a un lado y se apoyó en las personas y asociaciones que apoyan a las mujeres vulnerables en estas situaciones. “Mi testimonio de dificultad no es para enjuiciar a nadie, solo apuesto por lo que yo elegí y lo comparto”, defiende Esther.

“Tengo un niño con una diversidad funcional y es muy dependiente”, describe Esther a su hijo que, ahora, tiene 14 años y que hace cinco años, cuando se quedó embarazada de su segundo hijo, estos motivos, además de los económicos y el hecho de no tener una pareja con la que compartir responsabilidades, le hizo plantearse el aborto: “Cuando tienes niños con diversidad es complicada la comprensión en el ámbito laboral porque te exigen lo mismo, pero no tienes las mismas circunstancias, sobre todo cuando estás sola”.

Esther recuerda al personal sanitario y la Asociación 'Red Madre', en los que se apoyó en esos momentos: “Inma me rescató del miedo, del dolor, del no soy capaz… Me sentí muy sostenida por ellos y a vivir día a día. Me dieron el mensaje de que no estaba sola y eso es lo que me hizo avanzar en la dificultad”.