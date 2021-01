El virólogo Adolfo García Sastre desvela en TRECE las ventajas e incovenientes del nuevo fármaco Aplidin

Adolfo García Sastre, virólogo del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, analiza en 'TRECE Al Día' cómo afectará a la pandemia de coronavirus el nuevo fármaco Aplidin. El doctor afirma que “estoy muy esperanzado, pero no va a ser la solución, lo primero hay que comprobar que funciona en humanos de fase 3, es de los mejores fármacos que hemos probado, funciona bien en ratones, ahora hay que ver que funciona en humanos”.

El virólogo explica que el fármaco tiene dos inconvenientes, primero que “como todos los antivirales, solo va a funcionar bien antes de tener síntomas, no creo que sea posible tratar a pacientes que tengan ya síntomas severos con Aplidin” y además, tiene otro inconveniente y es que “se tiene que aplicar en modo intravenoso, no es tan fácil de aplicar, no puede ser accesible a cualquiera que empiece a tener síntomas y hay que ir al hospital a que un profesional te ponga una infusión intravenosa”.

Respecto a cómo afectaría el uso inmediato del Aplidin en pacientes a la curva de contagios, el médico manifiesta que “los contagios van a ocurrir con la gente que está asintomática, es difícil empezar a dar este medicamento a gente que está asintomática, creo que los contagios seguirían igual que como están ahora, hay otras medidas que hay que tomar”. Sin embargo, señala que “lo que si ayudaría sería a los pacientes que tienen que ir al hospital, que podrán ser tratados y no hospitalizados durante mucho tiempo”. El doctor García Sastre defiende en TRECE que “no sabemos con cuantos virus actúa, sabemos que funciona contra SARS-Cov-2, funciona con todas las cepas y variantes que se han probado ahora, puede que funcione también contra otros virus y no solo contra el coronavirus”.

En relación a cuando se podrá empezar a utilizar el nuevo fármaco, el virólogo expone que “creo que todo es cuestión de cómo se puede hacer de rápido el ensayo de fase 3, que son con más pacientes que con los que se ha usado ahora, y sólo hay que hacer un grupo control para estar seguro de que, si hay efectos, son efectos debidos a la aplicación y no por alguna circunstancia que se de en ese momento en los pacientes”. Y afirma que “eso se puede hacer rápido siempre y cuando se consiga entrar en estos ensayos clínicos”.