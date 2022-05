Un experto en armamento analiza en TRECE el tiroteo de Texas: "La tragedia pudo haber sido peor"

José Jiménez, experto en armamento, ha atendido a 'TRECE al día' para analizar los detalles del tráfico tiroteo en Texas a manos de un joven de 18 años que ha arrebatado la vida de 19 niños y 2 adultos: "Esta tragedia incluso podía haber sido, pero por el tipo de arma que portaba.Fue complicado abatirlo, además, llevaba otra pistola. Hasta los 21 años no pueden tener pistola en EE.UU., pero con 18 sí pueden tener fusil".

El experto explica que, en España, "por ejemplo, para tiro olímpico, necesitan pasar exámenes, varias semanas en el campo del tiro, los instructores les van a enseñar el manejo y la legislación, y hay exámenes psicotécnicos. Pero la Guardia Civil, que también está presente, es la que te otorga esa licencia. Nada tiene que ver España con EE.UU., aquí la legislación es severa y formal. Allí no se necesita nada, un documento de identidad y no tener antecedentes".

"Este chico compró las armas online y se las enviaron porque no tenía antecedentes"

En el país americano, señala José Jiménez, "hay estados en los que no se pueden utilizar cargadores de tantas balas. Este chico tenía que haber sido controlado e incluso aquí, en España, los psicotécnicos se quedan cortos. Lo compró online y se lo enviaron porque no tenía antecedentes. Pero no pasó ninguna prueba psicológica. No vale solo con ir y hacer un psicotécnico, hay que profundizar más".

A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, José Jiménez afirma que "en España hay equipos de la Guardia Civil que están permanentemente supervisando redes sociales y también en internet compraventa para localizar algo fuera de lo normal. Esto no es EE.UU., aquí hay control de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es poco común que haya tráfico de armas ilegal en España".