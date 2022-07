Un virólogo da tres recomendaciones de cara a este verano si tienes Covid: "Por responsabilidad..."

La séptima ola ya está en camino y los datos lo confirman: ya hay 11.500 personas ingresadas con Covid, de las cuales 500 se encuentran en la UCI. En las últimas dos semanas, se han contabilizado 1.135 por cada 100.000 habitantes, el doble que en el mes de junio. El último informe de sanidad habla de más de 71.818 nuevos positivos, de los cuales unos 40.000 serían personas de más de 60 años.

Para analizar esta situación ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE Estanislao Nistal, virólogo y profesor de microbiología Universidad CEU San Pablo: “Ha habido algunas olas que no han dejado de bajar y ya estaba la siguiente. Esta sería la séptima ola”. Esta situación llega justo a las puertas del verano: “Ahora que llegan las fiestas y que hay escasez de facultativos de atención primaria debería haber concienciación para tratar de minimizar la transmisión del virus”.

¿Piensas que el virus es más contagioso, pero menos grave?

Esta es una sensación generalizada y Estanislao explica la realidad de esta última cepa:“El virus ahora es más trasmisible que la variante anterior porque se está imponiendo a ella, pero no necesariamente es más contagioso que los anteriores. Lo que se está encontrando el virus es a personas con más o menos inmunidad. La inmunidad ralentiza a cepas previas y no está ralentizando a esta nueva cepa y por eso se está imponiendo”. En cuanto a los síntomas, el virólogo apunta que “se acortan en el tiempo porque tenemos más inmunidad que, aunque no nos previene de infectarnos” sí nos protege de enfermar gravemente.

¿Cuál es el test más fiable para detectar el Covid?

Si acudes a una farmacia, lo más probable es que te encuentres con tres opciones de test a elegir. Uno que indica el resultado de Covid mediante la saliva, otro que requiere de introducir un bastoncillo por los orificios nasales y un tercero que necesita de un pequeño pinchazo en el dedo.

Estanislao Nistal aconseja el de la saliva porque “es mejor por comodidad. Funciona y solo tenemos que toser e intentar sacar saliva de la parte baja de nuestro sistema respiratorio”. El test de la nariz es “prácticamente lo mismo” pero bastante más incómodo y, finalmente, el test del pinchazo “es interesante para saber si una persona ha pasado el virus, pero no sé si este test puede detectar los anticuerpos de personas que se han vacunado y podría dar positivo sin ser positivo”. Además, el virólogo aconseja repetir el test al día siguiente si da negativo, pero se tienen síntomas.

¿Qué debo hacer si doy positivo? ¿Voy a trabajar?

En estos momentos, la normativa no obliga a guardar una cuarentena si se da positivo en algún test de Covid, por lo que habría que ir a trabajar. Estanislao nos da tres consejos que deberíamos seguir para prevenir contagios:“Por responsabilidad, se debería llevar mascarilla FFP2. En segundo lugar, hay que concienciar de que el hecho de que una cosa no sea obligatoria no exime de la recomendación de usarla, pero, por favor, si tienes compañeros que puedan sufrir el virus o trasmitírselo a mayores que tengas en casa… llévala. En tercer lugar, las empresas pueden facilitar la situación para que puedan trabajar desde casa”.