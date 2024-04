Una segunda vida para las oficinas o los locales: reconvertirlos en viviendas

La vivienda es uno de los principales problemas que atañan a nuestro país. Lo difícil que se ha vuelto a acceder a una es el quebradero de la mayoría de españoles, sobre todo para los más jóvenes. No solo debido a los bajos salarios y a los altos precios, también por la escasa oferta. Los datos del Banco de España revelan que el 40% de hogares en alquiler hace un sobreesfuerzo para pagar el arrendamiento y un 76% tiene serias dificultades para poder comprar. Ante esta situación muchas inmobiliarias se quieren reinventar buscando una nueva fórmula: la de reconvertir oficinas o locales en pisos para vivir. Una medida que el Gobierno de la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso al frente ha contemplado y propuesto.

Oficinas y locales reconvertidos en viviendas para hacer frente a la poca oferta

El Banco de España calcula que faltan unas 600.000 viviendas hasta el año 2025 para equilibrar el mercado inmobiliario. Ante esto la alternativa es la conversión por ejemplo de oficinas a viviendas. Así lo explica en 'Trece al Día' Tarek Mure Garzón, agente inmobiliario de Gilmar, (inmobiliaria que ya ha llevado a cabo esta reconversión): " Debido a la gran escasez que hay hoy por hoy de oferta de viviendas nos tenemos que reinventar. Transformar una antigua oficina. Lo hemos hecho por ejemplo con una gestoría que tenía 400 metros en una primera planta con la idea de transformarla en dos viviendas separadas". En cuanto al precio, asegura el experto en la materia: "se aprovecha que estás en una zona "premium" pero el precio sería un poquito más bajo que si fuera una vivienda desde su inicio por todos los trámites que tienes que hacer y también porque tienes suelo libre".

¿Qué requisitos debe tener una oficina para ser convertida en vivienda?

Es la pregunta que nos planteamos con esta nueva alternativa, si todos los locales u oficinas pueden ser reconvertidos o qué características necesitan tener para ello. Tarek explica en 'Trece al Día' que "A grosso modo tiene que tener partes exteriores a la calle, no pueden ser viviendas interiores, además, la edificabilidad de la zona no tiene que estar completa, es decir, que no se hayan completado los metros permitidos por la normativa". Es cierto, asegura, que con la nueva ley "se van a flexibilizar otras cosas que antes eran un impedimento". A la pregunta de si esta práctica va a convertirse en algo normal, insiste en que "en este momento se están deslocalizando muchas oficinas al incentivarse mucho el teletrabajo. Precisamente por eso, en este punto, muchas van a quedarse vacías y sí se van a reconvertir, dentro de diez años cuando ya están todas cambiadas no será tan habitual". Esta tendencia lleva ya años materializándose y llevándose a cabo al otro lado del charco, en Estados Unidos, en países vecinos como Francia, o en otros como el Reino Unido o Países Bajos. Aquí en España todavía es a pequeña escala pero esta tendencia cada vez va cobrando más fuerza y también más interés, no solo por parte de las agencias inmobiliarias, también por la parte de los inquilinos.