La reflexión de Garamendi a debate: ¿Debe el trabajador pagar su cotización?

No es la primera vez que la titular de la cartera de Trabajo y Antonio Garamendi, presidente de la confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se enzarzan en un cruce de reproches. El desencuentro más reciente se ha producido debido a las palabras de Garamendi en las que sugería que los empresarios paguen la nómina total a sus trabajadores y sean estos los que ingresen y transfieran sus cotizaciones a la Seguridad Social. Una propuesta que tendría el objetivo, según el rpesidente de la Patronal, de concienciar a los trabajadores de todos los costes laborales que conlleva su empleo. Estas palabras no han sido bien recibidas por la ministra Yolanda Díaz, de hecho insiste en que "las cotizaciones sociales no son limosnas" y hace una petición a Garamendi: "que represente con dignidad el cargo que ostenta".

¿Debe pagar el trabajador su cotización social?

Lorenzo Amor, vicepresidente de la CEOE ha explicado en Trece al Día la propuesta deslizada por su compañero Garamendi: "Es una manera de que el trabajador conozca como todos los que son autónomos en este país qué pasa cuando por ejemplo suben los impuestos y se sufre cada mes. Es muy educativo para todos pagar nuestras cotizaciones". Aclara además que esta propuesta no se traduce y en ningún momento se ha hablado de "reducir el sueldo o pagar menos a alguien. Hablamos de que la burocracia la haga el trabajador y los empresarios dejemos de ser los recaudadores". Cren que es un ejercicio de transparencia.

Aunque de momento no lo han planteado formalmente ni lo han presentado en ninguna mesa de negociación Lorenzo Amor señala en Trece al Día "que nadie se puede alarmar. En algún momento podría plantearse ya que no es ningún problema para los trabajadores ni para nadie". Eso sí, cree que algo así no ocurrirá porque la Seguridad Social tampoco lo respaldará.

La respuesta de la CEOE a Yolanda Díaz

En cuanto a las declaraciones y a la respuesta de la ministra de Trabajo, Lorenzo Amor no se sorprende: "la salida de tono de Yolanda Díaz es algo habitual cuando hay campaña electoral. Siempre sale en contra de Garamendi y de los empresarios". Al ser preguntado por los constantes y continuos enfrentamientos entre ambas partes Amor lo tiene claro: "Quién no sabe ocupar el sitio no es le presidente de la CEOE, no vamos a contestar a todas las barbaridades que dice, la salida del tono es por el nerviosismo que tiene de cara a las próximas citas electorales". Lo que sí pide el vicepresidente de la Patronal es respeto a las reflexiones de los empresarios de este país: "respeto como el que nosotros tenemos a las de los sindicatos" y lanza un mensaje claro a Díaz: "Que se precoupe más por el paro que asola a nuestro país".

Por otro lado Lorenzo Amor ha hablado de los últimos datos de la presión fiscal "69 nuevos impuestos y más trabas en los mecanismos, hace que España tenga una brecha fiscal cada vez mayor con nuestras empresas". Una brecha, asegura que juega en contra no solo de los empresarios de nuestro país sino también de los ciudadanos.