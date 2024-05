El reconocimiento de España a Palestina como Estado, "un favor a Hamás"

Pedro Sánchez ya había avisado: su Gobierno daría un paso adelante en el reconocimiento de Palestina como Estado y no ha roto su promesa. Hoy, en una comparecencia en español y en inglés ha hecho oficial ese reconomiento. Una decisión que el presidente del Gobierno defiende como histórica porque está basada en el respeto al derecho internacional y como el único camino a seguir para avanzar hacia la paz entre palestinos e israelíes. Nuestro país cierra así filas con la autoridad nacional palestina que se convierte ahora en un socio del Gobierno de Pedro Sánchez. Eso sí, el presidente del ejecutivo insiste en que este anuncia no va contra nadie. Ni mucho menos contra Israel al que, asegura, respeta y claifica incluso de "pueblo amigo". Desde Moncloa aseguran también que este reconocimiento implica y conlleva una rotunda condena al terrorismo de Hamás.

La trascendencia del paso que ha dado España

Juan Rodríguez Garat,almirante en la Reserva señala en 'Trece al Día' que esta decisión no tiene gran trascendencia política: "no es muy elevada, si lo que se pretende es influir en la situación en Gaza, no se va a conseguir ya que España no es uno de los grandes países del mundo". Cree que fuera de ese aspecto moral no va a tener ninguna repercusión, más bien que es un paso testimonial que provoca "cierta alegría en círculos palestinos" y por degracia "también en Hamás".

Una alegría que contrasta por supuesto con la reacción del país de Netanyahu: "la irritación en Israel es normal no solo por el reconocimiento de Palestina sino también por los términos usados por buena parte del Gobierno". Términos que han aumentado la tensión entre España e Israel. Ahora, esta decisión que ha tomado el Gobierno de coalición pone todavía más en jaque nuestras relaciones diplomáticas, y eso que en más de una ocasión los israelíes han advertido de su malestar. Hoy, su ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, ha vuelto a acusar al Ejecutivo español de "ser cómplice de incitar al genocidio y al asesinato del pueblo judío".

¿Se sumarán más países al reconocimiento de Palestina?

Este mismo paso lo han dado países como Irlanda o Noruega pero otros grandes países como Francia o Italia parecen no estar dispuestos de momento a hacerlo oficial. Para Garat "El reconocimiento de Palestina a largo plazo nadie lo cuestiona fuera de Israel. Inlcuso Estados Unidos". Lo que se cuestiona desde Europa, asegura el almirante en la Reserva es la oportunidad "porque aunque el presidente haya insistido en que no es un gesto de Hamás sino hacia la autoridad palestina, el grupo terrorista sí lo ve como un gesto hacia a ellos y los propios palestinos lo ven como un triunfo conseguido a Hamás. Favorece a Hamás y el momento elegido no es muy oportuno".

El agradecimiento de las autoridades palestinas

El presidente de Palestina, Mahmud Abás, ha agradecido el reconocimiento oficial de su país como Estado por parte de tres países europeos. De hecho ha calificado la decisión de "valiente" y ha segurado que también demuestra un "consenso internacional" para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza que ha dejado ya más de 35.000 muertos.