La base aérea de Morón de la Frontera, en Sevilla, se ha visto envuelta en un escenario de lo más misterioso. Un caza Eurofighter del Ejército del Aire español tuvo que salir en una tarde del año 2023 para interceptar un objeto no identificado (OVNI) que había sido detectado en el espacio aéreo español. El scramble se produjo después de que los radares detectaran un objeto volando a gran velocidad y altitud. El piloto de Eurofighter realizó un seguimiento visual durante varios minutos, pero no pudo identificar el objeto y se vio obligado a regresar a la base.

No fue un misil balístico

En 'Trece Al Día', el almirante, Juan Rodríguez Garat, ha explicado algunos de las razones sobre por qué el objeto detectado en el espacio aéreo español no se trataba de un OVNI. "Su comportamiento no es el de un misil balísitico ni su trayectoria tampoco. No tiene sentido desde el punto de vista de la trayectoria porque un misil balístico suele caer en vertical", asegura el almirante.

Rodríguez Garat recuerda que "hay misterios de objetos volantes no identificados en todo el mundo", aunque en este caso "es difícil saber lo que era pero sí sabemos que venía de arriba a abajo, de fuera de la atmósfera y que no salía para volver a reintegrarse, por eso se descarta que sea un misil balístico", explica el almirante.

La confirmación llegó por parte del ministerio de Defensa, algo que el almirante ha valorado como positivo. "Es bueno que el ministerio haya tranquilizado a la sociedad porque había mucha inquietud debido a las pruebas de un misil que fue lanzado sobre el Cantábrico hace tiempo porque alguien dijo en su día que se trataba de un misil nuclear. Es bueno salir al paso de rumores como este, aunque las Fuerzas Armadas tampoco tienen una herramienta clara de identificación por lo que están a ciegas como todo el mundo", añade Rodríguez Garat.

Además, el almirante señala que "siempre ha habido sustos a la hora de probar misiles balísitcos, y que hay cierto riesgo para la unidad lanzadora y para la seguridad militar que esté en el territorio en el que se prueba".

La información del piloto

El periódico 'ABC' ha tenido acceso a la información que el piloto del Eurofighter trasmitió ese día cuando recibieron el aviso en la base aérea de Morón de la Frontera. "Esa mañana, nuestro escuadrón se encontraba en estado de alerta operativa cuando recibimos una señal de detección de un objeto volador no identificado (OVNI), en las proximidades del espacio aéreo controlado por nuestra base. Siguiendo los procedimientos establecidos, se activó de inmediato el protocolo de scramble, y mi unidad fue requerida para proceder con la interceptación y evaluación de la amenaza potencial. En cuestión de minutos, despegamos a bordo de nuestros Eurofighter y nos dirigimos hacia la ubicación indicada, manteniendo la comunicación con el centro de control en tierra. Al llegar a la zona designada, observamos un objeto volador no identificado que exhibía un comportamiento errático y no respondía a las señales de identificación estándar", comenta el piloto.