El Partido Popular continua su camino judicial contra el Partido Socialista para "llegar hasta el final" del 'Caso Koldo' y la amnistía. En la sesión de control, Alberto Núñez Feijóo ha dado un paso más y ha advertido a Sánchez de que "habrá una comisión de investigación parlamentaria y judicial por los asuntos que afectan a su entorno más inmediato", en referencia a las relaciones de su esposa, Begoña Gómez, con Air Europa.

Investigación "parlamentaria y jurídica" sobre Begoña Gómez

En 'Trece Al Día', el exfiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, ha analizado la propuesta que preparan en Génova. "Con lo que se conoce, no creo que haya caso judicial, sí puede haber caso parlamentario con comisiones de investigación", explica el abogado. Ignacio Gordillo recuerda que Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, "no tiene fuero" y que, por tanto, "no sería el Tribunal Supremo" quien la juzgara, si no un juzgado ordinario del lugar donde hubieran ocurrido los hechos.

El exfiscal apunta a que pueden existir "hechos de falta de ética, tráficos de influencia o amistad", aunque asegura que, "penalmente, es muy difícil que pueda llegarse a investigar". Sobre ese anuncio del Partido Popular, Ignacio Gordillo señala que "hay que ser mucho más serios" a la hora de iniciar investigaciones.

La ofensiva judicial del Partido Popular

Después de la resolución de la Oficina de Conflictos de Intereses, donde el Partido Popular llevó una denuncia contra Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, en Génova han dado un paso más en su ofensiva judicial contra el Partido Socialista y anuncian una investigación parlamentaria y jurídica sobre los negocios de la mujer del presidente del Gobierno. Esta nueva investigación se realizará a través de la comisión de investigación que el PP ha abierto en el Senado. En ella, se analizará también "el rescate de una empresa que patrocinó la carrera laboral de Begoña Gómez, una compañía que tenía en nómina a un comisionista que también estuvo en Barajas de madrugada con Ábalos, Koldo y Delcy en el año 2020".

La dirección del PP adibierte que ampliará sus actuaciones en el ámbito judicial "cuando finalice la vía administrativa" para investigar un presunto conflicto de intereses "basado en adjudicar dinero público", a la empresa que firmó convenios y ofreció negocios a la esposa del presidente del Gobierno.

Bronca sesión de control al Gobierno

El anuncio del Partido Popular ha llegado en una nueva y tensa sesión de control al Gobierno, muy parecida a la que se vivió hace exactamente una semana. El 'Caso Koldo', la amnistía o Isabel Díaz Ayuso, han vuelto a ser los nombres propios en el hemiciclo de la Cámara Baja. En un nuevo cruce de reproches donde la respusta del Gobierno a las preguntas de la oposición ha sido tan solo una: Isabel Díaz Ayuso. Desde Pedro Sánchez, a María Jesús Montero, Félx Bolaños o Fernando Grande-Marlaska, han pedido responsabilidades políticas y la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El Gobierno no ha dado respuesta a las preguntas sobre el 'Caso Koldo' o la amnistía, y se ciñe a asegurar "su colaboración con la justicia y la responsabilidad política" que iniciaron, recuerdan, al inicio de este presunto caso de corrupción que engloba a la cúpula socialista.