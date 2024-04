El Nolotil, uno de los medicamentos para el dolor más vendidos en España, está siendo investigado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. A raíz de una denuncia de la asociación 'Defensor del Paciente', el Ministerio Público ha pedido información a la Agencia Española de Medicamentos y Porductos Sanitarios (AEMPS) En algunos países, como Reino Unido, está prohibida la venta de este fármaco, pero en nuestro país su venta supera las 22 millones de cajas anuales.

"Efectos raros", en 1 de cada 10.000 consumidores

No es la primera vez que este medicamento se encuentra en el centro de la polémica. Anteriormente, ya había sido objeto de denuncias por parte de la 'Asociación de Pacientes Británicos' o por la de 'Defensor del Paciente'. Esta última ha sido por la que la Fiscalía ha comenzado la investigado sobre el fármaco.

En 'Trece Al Día', el enfermo y divulgador, Héctor Castiñeira, ha despejado dudas sobre los efectos adversos que puede producir el Nolotil o metamizol. "En España, las probabilidades de que tengamos esos efectos son muy raras, puede pasarle a uno de cada diez mil pacientes", explica Castiñeira. El enfermero y divulgador aclara que, a dia de hoy, "en España se considera que el Nolotil es un medicamento seguro, han visto que el riesgo-beneficio compensa porque nos va a hacer el efecto positivo".

Varias demandas

El fármaco estrella para aliviar el dolor ha sido reclamado por varias asociaciones y retirado en varios países, aunque no es ninguna novedad. "La polémica es un poco antigua, ya llevamos varios años. La novedad es que la asociación de pacientes británicos ha denunciado al gobierno español porque consideran que en los últimos 27 años hay un total de 170 casos de pacientes británicos que presentan efectos secundarios a raíz recertarles Nolotil", explica Castiñeira.

La Agencia Española del Medicamento (AEM) alertó del riesgo asociado al Nolotil de desarrollar agranulocitosis, una enfermedad de la sangre que tiene lugar cuando el recuento de granulocitos es bajo. Se trata de una enfermedad poco frecuente, por la que la AEM empezó a estudiar que su uso no se recomendara en pacientes británicas después de que diez turistas británicos padecieran estos efectos. "En 2018, la Agencia Española del Medicamento, a nivel interno, envió una circular a la que recomendaba que a los pacientes británicos no se les recetara el nolotil por estos posibles efectos adversos".

Retirado en varios países

La detección de efectos secundarios graves relacionados con el uso del Nolotil, provocó que el medicamente fuera retirado del mercado de varios países. Francia, Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos o Canadá, entre otros, no disponen de este fármaco para aliviar el dolor.

Los estudios de los expertos señalan que "es más frecuente que los británicos, o los del norte de europa, presenten este efecto secundario llamado agranulocitosis", comenta el enfermero. Además, añade que los ciudadanos británicos "apuntan a una particularidad genética que no tenemos nosotros en España y esta podría ser la causa de que los efectos adversos fueran más frecuentes en su caso".

Por último, el enfermero y divulgador recuerda que existen otras alternativas para el dolor, como el ibuprofeno, aunque "no es algo que no tenga efectos secundarios, algo tienen siempre", reitera. Héctor Catstiñeira hace una llamamiento a la cautela a la hora de tomar medicación porque asegura que " tenemos todos tienen efectos adversos y no podemos abusar de ellos"





