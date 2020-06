Paloma San Basilio, en TRECE: "La nueva versión de 'Juntos' me ha salido del alma"

Paloma San Basilio, una de las artistas más importantes de nuestro país, ha celebrado el 40 aniversario de 'Juntos', una de sus canciones más conocidas para compartirla con todos sus seguidores durante esta crisis provocada por el coronavirus. San Basilio ha estado en 'Trece al día' para comentar cómo ha sido este proceso: "Tenía que contar todo lo que hemos echado de menos nuestra vida de antes. En ese 'Juntos' que triunfó en el año 1980 y que ahora hemos recuperado tenía que haber un homenaje a todos esos abuelos y personas que han dado tanto por este país y que se han tenido que ir antes de tiempo por culpa de este virus. Yo me crie con mi abuela y ahora su una abuela que está como loca por coger un avión e irme a Los Ángeles para poder abrazar a mis nietos".

La artista también ha explicado cómo ha llevado la cuarentena en su casa, donde se ha ido plasmando esta nueva versión de 'Juntos': "Me ha salido del alma, pero la verdad que he estado muy paralizada y luego he sacado mucho partido a los rincones de mi casa que muchas veces he pasado por desapercibido y ahora lo he valorado por culpa de esta situación. He conseguido recuperar esas buenas sensaciones y me he podido sentar a escribir y poder añorar esas sensaciones que queremos recuperar cuanto antes y lo he plasmado en esta nueva canción".

Por último, Paloma San Basilio ha reconocido que la composición no tiene nada que ver con el 40 aniversario de su lanzamiento: "Lo de los 40 no se me había pasado por la cabeza. En este caso me salió porque es una canción que se ha convertido en un himno. Me di cuenta de que esta canción ha formado parte de mi historia y de la que he compartido con todos los seguidores durante estas cuatro décadas. No tiene ningún fin comercial porque solo quería compartirla para que la disfrutemos juntos durante muchos años".