La OPA hostil de BBVA para absorber Sabadell revuelve a accionistas, consejeros y empresarios

Tras el rechazo de la primera oferta amistosa, el BBVA se ha decidido a lanzar una OPA hostil para comprar el Banco Sabadell. En la dirección de la compañía vasca se ven capaces de convencer a los accionistas del banco catalán y también a los gobiernos, que de momento, han mostrado reticencias a esa operación. Es la primera OPA que se hace en casi 40 años en nuestro país y la entidad presidida por Carlos Torres mantiene el precio de la oferta inicial: un pago en acciones del BBVA por 11.000 millones de euros. Ahora la pelota está en el tejado de los accionistas del Sabadell pero la noticia ha suscitado mucho revuelo en nuestro país.

¿España se enfrenta a un oligopolio con esta OPA?

Antonio Catalán, presidente de AC Hoteles valora esta jugada en 'Trece al Día' y coincide con la opinión mayoritaria de que la OPA planteada no es una buena idea: "Para las empresas desde luego es una mala noticia porque han desaparecido un montón de bancos y esto al final va a ser un oligopolio. El Banco Sabadell tiene un equipo de primer nivel como es Pedro Fontana, González Bueno, me refiero a que es un banco que funciona perfectamente". Insiste en que la oferta no contribuiría en nada positivo para nuestro sistema financiero: "Tengo un paquete de acciones de BBVA, de Santander y de Sabadell. Creo que La falta de competencia es un factor determinante, es un banco muy metido en las PYMES, sería bueno que siguiera su camino, todos los analistas le están dado un gran recorrido. Independientemente de si la fusión es mejor o peor, no nos podemos quedar con tres grandes bancos, necesitamos más competencia".

Una operación que acarrearía una reducción de plantilla

Esta compra traería previsiblemente un recorte y una reducción en la plantilla porque la idea es no mantener las dos sedes. Así lo ha reconocido por primera vez Carlos Torres. Unos despidos a corto plazo, pero eso sí, asegura, con medidas no traumáticas y siempre consensuados con los sindicatos. Algo a lo que ya se habían comprometido desde un principio y que defiende porque a largo plazo será una entidad "más preparada" para todos los retos que lleguen y porque "hay que empezar a pensar en clave europea". Acutualmente el banco Sabadell cuenta con unas 14.000 personas en plantilla y el BBVA con el doble, unas 28.000. Aunque aún es temprano para calcular el número de empleados que serían despedidos, se estima que serían unos 4.000 los empleos destruidos.

El Gobierno y la oposición, en contra de que la fusión prospere

El ejecutivo central se ha mostrado contrario a llevar a cabo esta operación y la rechaza "tanto en la forma como en el fondo". Es más, considera que podría tener un impacto negativo y unos "efectos lesivos potenciales" en el sistema financiero español. Un sistema que para el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, es un sistema fuerte que debe mantenerse así de sólido. Sigue por tanto la misma línea que el Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que ya advertía de las consecuencias negativas de este movimiento. El Gobierno será el que tenga la última palabra sobre esta OPA hostil lanzada por el BBVA.