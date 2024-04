Las elecciones vascas han dejado un escenario similar al que dejaron los pasados comicios del año 2020, aunque no pasa por desaparcibido la subida en votos y escaños de EH Bildu. Ni los partidos de la oposición ni los propias víctimas de ETA han querido obviar los resultados del partido de Arnaldo Otegi después de una campaña con polémica incluida. El candidato abertzale, Pello Otxandiano, evitó considerar a ETA como una organización terrorista y, después, pidió "perdón", en sus palabras, "por si en algún momento pudo herir la sensibilidad de las víctimas". Para Fernando Múgica, víctima de ETA, "Pello no se arrepiente de sus ideas, si no de hacer un cálculo político no acertado en este caso".

Nacionalismo e independentismo: PNV y EH Bildu empatan en escaños

En 'Trece Al Día', Fernando Múgica, nieto del histórico dirigente socialista asesinado por ETA, Enrique Múgica, ha analizado los resultados electorales en el País Vasco. "Era un partido anunciado. Esa idea de que se mide más por cuestiones de sentimientos y no racionalistas, ha sido el gran empuje de Bildu. Mientras siga siendo así, una opción pragmática y no moralmente cuestionable y mientras no se eduque a las personas jovenes en la historia, Bildu puede seguir ganando adeptos", explica Múgica.

El también miembro de la Asociación 'Ego non', ha calificado de "delito" que los partidos políticos se movilizaran en la última semana después de escuchar las palabras del candidato de Bildu sobre ETA. "Que se movilicen la ultima semana tiene bastante delito. Cuando Pello Otxandiano hizo esas declaraciones, todo el mundo salió el tromba como si hubiera dicho algo inaudito, como si no supiéramos lo que es Bildu, cuando ya sabemos lo que es. Ponen a más de 40 personas condenados por banda armanda, todos sabemos quien es David Pla, en Sortu. En el momento en el que el no dice lo políticamente correcto es cuando salta la chispa. Partidos como el PNV que con sus defectos y virtudes tantos años estuvo beneficiándose de lo que hacía ETA. Unos agitaban el árbol y otros recogían las nueces y, de repente, quieren hacer entender que la indignación llega una semana antes porque no se dice que Bildu es una organización terrorista", asegura Múgica.

"Balón de óxigeno" para Sánchez

Eneko Andueza, el candidato del Partido Socialista de Euskadi, ha conseguido 30.000 votos más que en las elecciones del 2020 y sumar otros dos escaños que ahora le sitúan en una “posición de fuerza”. Tras estos resultados, en Ferraz se felicitan y se "muestran muy contentos", tal y como ha asegurado el presidente del Gobierno y secretario general del partido, Pedro Sánchez. La estrategia en el País Vasco es “la receta” y el modelo a seguir para lograr una victoria electoral aún más contundente de Salvador Illa el próximo 12 de mayo en Catalunya, dicen en Ferraz.

En el otro lado, las víctimas de ETA, no ven motivos de celebración en los resultados obtenidos por el PSOE. "No son resultados que puedan celebrarse desde una optica nacional porque te esta diciendo que el 70% del electorado quiere optar por la segregación, es imposible que pueda ser una buena noticia en el plano español", concluye Fernando Múgica.