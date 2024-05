Los empresarios españoles en Israel sobre la carta de Bustinduy: "Es un bochorno"

Sumar aumenta su presión sobre el ala socialista y no solo pide reconocer a Palestina como Estado sino también tomar medidas contra Israel. En esa misma línea ha ido la estrategia del ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy que ha enviado una carta a las empresas españolas con intereses en el país de Netanyahu para pedir que no colaboren en el "genocidio" que ese Gobierno está cometiendo sobre Gaza. Una carta que ha vuelto a abrir una brecha en la coalición porque ni los propios ministros del ala socialista sabían de su existencia. Se han enterado por la prensa y han desautorizado esta iniciativa, es más el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares se ha desmarcado asegurando que el Estado de Israel y su pueblo son buenos amigos de España. Esta misiva tampoco ha sentado nada bien entre sus destinatarios: los empresarios españoles que tienen negocios en Israel.

La carta del ministro de Sumar enfada a los empresarios españoles

Las principales protagonistas, las empresas de nuestro país que han aterrizado en Tel Aviv y en otras ciudades israelíes para ganarse allí la vida están en completo desacuerdo con esta intervención. En 'Trece al Día' hemos hablado con Josué Mozo, empresario en la capital de Israel y asegura que la carta enviada "Es un bochorno". Insiste en que el ministro que ha firmado esa misiva debería de velar por su seguridad: "Los que estamos aquí somo gente honesta, de bien, y por tanto la carta que debería enviar tendría que ser preguntando cómo nos encontramos, cómo les podemos ayudar y cómo les podemos hacer llegar nuestro apoyo ". En lugar de eso, el ministro ha escogido otro camino: " Utiliza armas sucios y hace una batalla en alas del terrorismo que no entiende nadie, ni gente de su propio partido ni de su Gobierno". Por todo ello cree que el ministro debería dimitir de su cargo e irse.

Además, Josué también señala que no cree que se esté produciendo ningún genocidio: "Es difícil de valorar porque venimos a ganarnos la vida, cada uno por motivaciones distintas, pero si tuviéramos desde luego que elegir entre apoyar la causa de la democracia y del estado de derecho o estar del lado del terrorismo palestino, que no tiene como enemigo solo a Israel sino a todo el mundo que no piensa como ellos, desde luego que apoyamos al Estado de Israel que nos protege y es un estado libre, el único por cierto de Oriente Medio".

La respuesta de la embajada de Israel en España

La polémica no ha llegado aún a la prensa de Israel pero la embajada de ese país aquí en España sí ha respondido a las acusaciones del ministro de la formación de Yolanda Díaz. Niegan rotundamente que estén cometiendo un genocidio, de hecho lo califican de " falsa acusación" y señalan directamente a Pablo Bustinduy por "dar alas al terrorismo de Hamás". Lo hace mediante una nota en la que además señala que esas declaraciones "son una clara incitación al odio y alientan el antisemitismo".