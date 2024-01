Juan Martín es un transportista que se ha visto afectado por las protestas en Francia contra los camiones extranjeros, su trayecto en dirección Reino Unido se ha visto afectado por esto y defiende en ‘Trece al Día’ que no se puede seguir el itinerario normal y que “los planes que tiene uno para llegar al destino ya no podían ser”. Juan se considera “afortunado” de no haberse encontrado con ningún manifestante violento en su trayecto, pero teme que ahora que tiene que ir a Bélgica a cargar el camión se encuentre con carreteras cortadas. En el camino de ida ya ha tenido que dormir en la carrtera y asegura que “hay mucha dificultad”.

Juan José Badiola, veterinario e investigador, ha estado en ‘Trece al Día’ para hablar de la situación vivida en Francia con los agricultores y asegura que “la norma es igual para todos dentro de la Unión Europea”. De todas formas, sí cree que la Comisión Europea tiene unos requisitos “muy estrictos” y pueden resultar “excesivos” a muchos agricultores, pero que está hecha para “garantizar la calidad y la seguridad del producto”. Badiola asegura que si se quiere cambiar algo deben hacerlo “por las vías ordenadas que tienen para ello”.

La Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA) y Jóvenes Agricultores (JJAA), dos de las principales organizaciones del sector, han sido las que han llamado a bloquear los accesos a París "de manera indeterminada" a partir de este lunes a las 14:00 horas.

Las protestas de los agricultores se llevan realizando desde hacer varios días, pero fue el viernes, día que ellos mismos definieron como “viernes negro”, cuando se intensificaron por toda Europa y con bastantes restricciones en la AP-7, en La Junquera, provocando que miles de camioneros españoles quedaran atrapados sin poder entrar ni salir del país vecino.