Jorge Alcalde: "La seroprevalencia demuestra que en el principio de la pandemia no estuvimos despiertos"

Según el último de seroprevalencia, sólo el 5,2% de la población tiene anticuerpos de coronavirus. Un porcentaje muy alejado de lo que se considera inmunidad de grupo, un 70%. En El Laboratorio de La Trastienda, Jorge Alcalde explica en qué consiste esta inmunidad de grupo. "Si con los 240.000 contagios oficiales, andamos cerca de los 30.000 muertos, oficialmente, si aumentase el número de contagios diez veces, tendríamos diez veces más de muertos. Con lo que la inmunidad de rebaño adquirida de manera espontánea no es algo tan deseable. Según el informe hay 2 millones de españoles que han sufrido la enfermedad o la están padeciendo, es decir, diez veces más de los datos oficiales, que no han sido capaces de detectar el alcance de la epidemia y este informe va a ser la prueba de que no estuvimos muy despiertos al comienzo de la pandemia. En la parte positiva, es que si aumentan los contagios, significa que la mortalidad ha sido menor y, un dato muy importante que revela este estudio es que un tercio de los positivos son asintomáticos, con lo cual nos vuelve a poner ante la importancia de los test que nos hubieran ahorrado mucho tiempo".

Además, Jorge Alcalde nos habla del alga invasora que está tomando el fondo marino de las aguas de Cádiz. Se trata de 'Rugulopterix okamurae' y según Alcalde tienen "una complicada solución". "Se enganchan en los fondos de los barcos y llegan a nuestro país. Lo primero que hacen es expulsar a las algas locales, algo negativo, porque de esta forma desaparecen la flora y la fauna de nuestros mares que están acostumbradas a nuestras algas y no a las asiáticas. De hecho, hasta el 90% de las especies del Estrecho se han visto afectadas".

Finalmente, en El Laboratorio de la Trastienda, hablamos de los agujeros negros super masivos. Alcalde recuerda que "un agujero negro es una estrella muy grande, diez mil veces más que el sol, cuya gravedad lo absorbe todo, hasta la luz. Se suponía que todas las galaxias tienen en su centro un agujero negro. Ahora se ha descubierto en Japón que los agujeros negros no solo devoran los gases si no también las estrellas pequeñas, en el comienzo de la galaxia y así es como nacen los agujeros negros super masivos", concluye el divulgador.Alcalde señala que un agujero negro super masivo podría permitir entra por un lado en una galaxia y salir por otro en una galaxia, y tiempo completamente diferentes.