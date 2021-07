Javier Urra, ex Defensor del Menor: "Las redes sociales están creando sensación de impunidad en los jóvenes"

Javier Urra, psicólogo y ex Defensor del Menor, ha estado en ‘TRECE Al Día’, para analizar el reciente caso de violencia homófoba en A Coruña que ha terminado con la vida del joven Samuel.

¿Qué está pasando? ¿Hay un incremento de la violencia por parte de los jóvenes? Urra afirma que “no son mentes por las que pasen muchas cosas o realicen planteamientos y, además, se trabaja en ese sentido con una presión de grupo. El grupo lo que hace es generalizar la violencia, de forma que dispara la violencia de manera geométrica y en cambio la responsabilidad individual decrece absolutamente”. Explica que “naturalmente la policía tiene grabado a todo el grupo, pero habrá que ver si tenían antecedentes, si eran homófobos, pero sea lo que sea es una falta de respeto”. Lo que ha cambiado en estos últimos años según explica Javier es que “antes tenías una contención y hoy la violencia aumenta sin duda por fallas educativas en el autodominio, la contención y el valor". “Entre todos, en forma de jauría, lo han matado de manera terrible y son casos puntuales que las redes sociales y otros elementos están haciendo un pensamiento nauseabundo que se convierte en este hecho terrible e irreversible”, dice el ex Defensor del Menor.

“Anteriormente había un sentido de religiosidad importante que hoy, en gran medida, se ha eliminado” asegura destacando que hoy debe primar la ética y la moral frente a la violencia como forma de resolución. “En cuanto a los niños, hay que educarlos en la sensibilidad, el afecto, o el cariño, pero la violencia se ha disparado con el confinamiento y la pandemia y la gente se ha vuelto más agresiva ante esta presión, en definitiva, emocionalmente hay mucha gente más dañada de lo que cree, pero ese no es el problema, sino en la sensación de impunidad y el líder es el que más presiona, el más agresivo y el que más machaca”, razona Urra. Recalcando que “este suceso tiene que hacer que jóvenes, padres y abuelos plantearnos si nuestro hijo sería capaz de llegar a esta situación y tener la asertividad de no implicarnos y llamar a la policía porque si no lo que hace es convertirnos en una jauría humana”. “Es deprimente que los seres humanos podamos hacer esto a otra persona que se nos parece, la pregunta es si están arrepentidos los autores de estos hechos o qué pensarán sus familiares”, sentencia Javier Urra.