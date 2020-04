Iván Moreno, médico del Hospital Clínico: "En otoño esto va a ser otra guerra"

Iván Moreno, médico del Hospital Clínico, se muestra optimista sobre una posible nueva ola de contagios a finales de año. En "TRECE al día", el doctor señala que "los tratamientos van avanzando semana a semana, vamos mejorando en el conocimiento de la enfermedad y a la vez parece que el calor va a tener efectos positivos. Esto significa que tenemos que ser cuidadosos en la vuelta a la normalidad, porque lo último que nos vendría bien sería otro pico antes del verano. Tenemos que intentar evitarlo, tanto como país como a nivel individual. El verano nos ayudará también a poner en común todos los conocimientos que hemos adquirido en los últimos meses, con nuevos tratamientos que van a salir en los próximos meses, y en otoño esto va a ser otra guerra. El miedo que tenemos a un rebrote peor en otoño como ocurrió con la gripe española, se solivianta un poco sabiendo que vamos a tener mejor estrategia y va a ser una guerra diferente en otoño". En cuanto a una valoración de los diferentes tratamientos, Iván señala que estos son un "abanico de opciones que tenemos los médicos. Estamos aprendiendo a saber qué pacientes requieren unos u otros. No estamos haciendo probatinas, estamos poniendo tratamientos que todavía no sabemos cuánto efecto van a tener". Sobre la influencia del sistema inmunitario, el doctor destaca la importancia de tener "un sistema inmune fuerte y que esté coordinado. Quizá uno de los problemas con la gente mayor es que "los generales" del sistema inmune están un poco sordos, y no oyen la orden de "vamos a parar la inflamación".

Iván Moreno destaca igualmente la importancia de hacer test masivos. "Esta epidemia no la vamos a controlar en el hospital, tenemos que controlarla en la calle, haciendo muchos test una tarea que nos puede parecer hercúlea, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Es verdad que de aquí a otoño, estaremos mejor preparados logísticamente, también habrá más población inmunizada, de ahí la importancia de hacer test, y de aquí a otoños vamos a tener otro tratamiento, por lo que se evitará la saturación de las UCI. Por eso, tengo una visión optimista, pero la epidemia hay que intentar controlarla"

Finalmente, sobre cómo se presenta el verano apunta "será muy complicado ir a la playa, pero tendremos que tomar medidas, habrá que buscar algún sistema, somos un país imaginativo, y algo se nos ocurrirá".