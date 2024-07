Los resutlados electorales en Venezuela han desatado las primeras protestas de la ciudadanía. Decenas de personas han sido detenidas en las últimas horas en las manifestacione protagonizadas en distintos puntos del país. Los manifestantes partidarios de la oposición han salido a la calle para protestar por el resultado oficial de los comicios celebrados este pasado domingo, que han dado como vencedor a Nicolás maduro. Una persona ha muerto en una de las manifestaciones, según una ONG local. El chavismo, por su parte, ha convocado a sus seguidores a "grandes marchas" este martes.

¿Qué relación mantiene Zapatero con Venezuela?

José Luis Rodríguez Zapatero ha encabezado la misión de observadores internacionales en las elecciones de Venezuela. A pesar de las múltiples irregularidades de los comicios, al expresidente del Gobierno no se le ha escuchado aún opinión sobre este asunto. Por este motivo se ha preguntado Iñaki Anasagasti. El expresidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado ha analizado en ‘El Cascabel’ qué es lo que une a los dos mandatarios. Para el exportavoz del PNV en el Congreso, “José Luis Rodríguez Zapatero es un cáncer para Venezuela”, además de que “no es bien recibido por la oposición venezolana y por la gente demócrata decente, está blanqueando una dictadura”, asegura Anasagasti.

El que también fuera portavoz del PNV en el Congreso, recuerda que participó en una comisión junto con Cayetana Álvarez de Toledo, Pablo Casado y Pedro Sánchez. “Ahí le abordaba a Sánchez con preguntas sobre Zapatero, le decía que esto no tiene nombre. Había nombrado a Raul Morodo embajador en Caracas y le preguntamos cómo era posible que estuvieran manteniendo a este personaje, avalando una dictadura”, explica Iñaki.

El político hispanovenezolao cuenta que Sánchez tuvo un momento de lucidez en el año 2015, cuando una delegación del Senado, entre ellos, Ander Gil, visitaron al alcalde de Caracas.“Pedro Sánchez me dijo que estaba preocupado por Venezuela, no sé si por el apoyo de Podemos o la nefasta influencia de Zapatero. A Pedro Sánchez le hemos visto trabajar para el reconocimiento de Palestina como Estado, ¿por qué no tiene ese trabajo para Venezuela? Ese es el papel de España pero Zapatero no lo permite”, añade Iñaki. “Lo de Pedro Sánchez con Zapatero es una esclavitud que es nefasta para Venzuela y para España. Maduro cogió a Zapatero como blanqueador y ha actuado como un gran blanqueador. Todo esto que ha sucedido con Delcy, viene de Zapatero, no hubiera sido posible sin él", concluye.

La delegación del PP, expulsada de Venezuela

El grupo de senadores y diputados del Partido Popular, junto con el vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons, fue expulsado de Venezuela. La delegación de los populares se dirigían al país invitados por la oposición y, una vez en el aeropuerto, no se les permitió la entrada y volvieron a España. Sobre esto también ha hablado Iñaki Anasagasti. “Zapatero no quería hablar con nosotros, jamás nos recibió. No éramos personas gratas para él, pero sí recibía a Podemos”

Tras estos hechos, el Partido Popular ha exigido la llamada a consultas del embajador de España en Venezuela. vemos un trato muy distinto, radicalmente distinto, con otros líderes ideológicos españoles.





