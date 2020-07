García Sastre: "Si abandonamos las medidas de prevención, la segunda ola será más grave que la primera"

El virólogo Adolfo García Satre analiza en "TRECE al día" los riesgos de la nueva apertura de las fronteras y llegada de turistas. "Es muy difícil saber el riesgo, lo importante es seguir de cerca lo que está sucediendo con los nuevos brotes antes de que sean mayores". García Sastre recuerda que es muy difícil conocer qué medidas de las implementadas por los diferentes países son las más adecuadas, y pone como ejemplo el hecho de que "en países con un mayor distanciamiento social, el uso de mascarillas puede no ser tan necesario. Tenemos también que tener en cuenta que hay una estocasticidad en las transmisiones. En algún sitio se va a contagiar antes incluso si se están llevando a cabo las mismas restricciones" .

Sobre la situación que se vive en nuestro país con más de medio centenar de focos activos, el virólogo señala que "hasta ahora no parece que esté subiendo tanto el número de infecciones como cuando comenzó a ser necesario el confinamiento, los brotes que se están produciendo parece que se pueden atajar a tiempo, pero puede suceder que no suceda con uno de ellos. Hay que recordar que siempre hay un factor aleatorio".

Adolfo García Sastre señala que parece que no ha cambiado la virulencia del virus, "no ha perdido la capacidad de causar enfermedad severa en los mismos grupos de riesgo que se sabía desde el principio. Lo que sí que es probable es que el calor disminuya el número de contagios, pero el calor por si solo no es suficiente, hace falta más que el buen tiempo para seguir manteniendo el contagio en número reducido, son necesarias medidas de diagnóstico y contención, intentar distanciarse lo más posible y usar mascarilla si tienes que estar en contacto más cercano con alguna persona".

En relación al futuro y las contradicciones existentes sobre si una segunda oleada será más o menos agresiva, García Sastre insiste en que "lo que deberíamos es estar más preparados para contenerla antes de que se haga grande. Si no hacemos nada, y lleváramos una vida similar a antes de la pandemia, la segunda oleada sería con toda seguridad más grande que la primera, pero no estamos volviendo a esta situación. Esto puede hacer que la segunda ola no sea tan grave como fue la primera"