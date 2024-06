Los expertos energéticos recomiendan una tarifa de precio variable para "pagar menos" en el recibo de la luz

A falta de siete días para que concluya el mes de junio, el Gobierno no ha anunciado aún si se va a prorrogar o no el descuento adicional para el bono social eléctrico. Esta medida de caracter social fue aprobada por el Gobierno en el año 2022 y está destinada a las hogares vulnerables y las familias numerosas para reducir el gasto en su factura de la luz. Los hogares vulnerables se benefician de un descuento del 25% y los vulnerables severos de un 40%. En octubre de 2021, se incrementaron hasta un 65% y un 80% respectivamente.

¿Fin del bono social eléctrico?

El Consejo de Ministros que se celebrará mañana, tendrá que decidir si finalmente prorroga o no esta medida de caracter social que aprobaron en el año 2022, en pleno auge de la guerra de Ucrania y Rusia y con la inflación disparada.

En 'Trece Al Día', el director de 'Próxima Energía', Jorge Morales, ha analizado algunas de las consecuencias que tendrían las familais vulnerables si decae esta ayuda. "En esos consumidores vulnerables hay tres colectivos, las familais con bajos ingresos, los pensionistas con pensiones mínimas y las familias numerosas con independencia de la renta, en total, son más de 1 millón de familias las que lo perciben. El Gobierno incrementó sustancialmente estos descuentos, eran de un 25% y ahora son hasta de un 65%. El problema es que si el recibo de la luz sube un 40%, será lo que paguen de más las familias", asegura Jorge.

Cambiar de compañía o de tarifa para regular el precio de la factura de la luz

Jorge Morales recomienda algunos consejos para reducir el gasto en la factura de la luz. El experto energético apunta a mirar las compañías y el tipo de factura que tenemos establecido en este momento. "Les recomiendo una tarifa de precio variable. En las horas centrales del día, el precio mayorista está siendo muy bajo, llegando a ser cero, a lo que ya estamos acostumbrados. En España hay mucha energía solar fotovoltaica que hace que los precios se hundan. Si tienen una tarifa a precio variable, tendrán precios más baratos", explica Morales.

De esta forma, añade que una "tarifa a precio variable merece la pena salvo cuando haya una subida de precios". El director de 'Próxima Energía' ecuerda que "venimos de pagar precios mínimos" y, de hecho, "este mes cerraremos en torno a los 50 euros el megavatio hora". Jorge Morales apunta a que menos del 10% de la población española tiene una tarifa variable y, por tanto, están pagando más cara la luz.

Preguntando por si el Gobierno debería o no prorrogar este descuento eléctrico, Morales ha sido contundente. "Hay que retirarlos porque esto se pacta en un momento donde el precio está desorbitado, en niveles de 200 euros el megavatio hora y las familias no pueden afrontarlo. En segundo lugar, porque esas ayudas deberían estar en los Presupuestos Generales del Estado y no en el recibo de la luz. El problema de ese bono social es que lo estamos pagando todos en nuestro recibo, no sale de las cuentas del Gobierno", concluye el experto.