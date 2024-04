La declaración de la renta arranca este año con novedades

La campaña de la declaración de la renta 2023- 2024 ha dado el pistoletazo de salida y se podrá realizar hasta el próximo día 1 de julio, un día más de lo habitual porque el día 30 de junio cae en domingo. Una campaña que este año llega con algunos cambios y novedades que afectan de manera directa a los contribuyentes. ¿Cuáles son las dudas que suelen surgirnos a la hora de completar el formulario de la Administración tributaria?, y sobre todo, ¿qué novedades se han incluido?

Los trabajadores que generalmente deben presentarla son aquellos cuyos ingresos percibidos son superiores a 22.000 euros brutos anuales (15.000 en el caso de que haya dos o más pagadores). Entre las principales novedades que se incluyen está la de si el contribuyente tiene solo un pagador y gana menos de esos 15.000 euros. Si es así no tiene la obligación de hacerla y queda exento de presentarla (antes el límite estaba en 14.000 euros). Carlos Cruzado, Presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), señala en Trece al Día que "Aunque estemos por debajo de esos importes es bueno mirar la declaración para ver si nos han retenido más de la cuota que nos sale a pagar y comprobar si tenemos derecho a alguna devolución" . Añade también que "hay que comprobar que el borrador sea correcto con respecto a los ingresos, incluirlos todos y dedicarle un buen rato". Si hay dudas,asegura Carlos, "la Agencia Tributaria está a disposición de todo el mundo para prestar ayuda".

Los autónomos, obligados este año a presentar la declaración de la renta

Otra de las novedades afecta de lleno a los trabajadores autónomos. El Ministerio ha marcado que sea cual sea su nivel de ingresos, este año deberá presentar la declaración. Hasta ahora solo tenían que declarar IRPF los que obtuvieran por su actividad más de 1.000 euros anuales. Eso sí, no todo son malas noticias para estos trabajadores porque se podrán beneficiar en esta ocasión de una reducción de un 5% adicional en los rendimientos netos en la tributación por módulos y, en la estimación directa simplificada, tendrán una deducción adicional de hasta dos puntos, hasta el 7%, en gastos de difícil justificación.

Por otro lado, se incluye la reducción en las retenciones del IRPF en las rentas de menos de 19.747,50 euros, una medida que se ha tomado para en la práctica pagar menos impuestos. Además se ha añadido un nuevo tramo impositivo del 14% para rentas procedentes del ahorro (acciones, fondos de inversión...) superiores a 300.000 euros, mientras que para el tramo de 200.000 a 300.000 euros ha subido del 13 al 13,5% .

La compra de coches eléctricos, clave en esta campaña

Nuestro país tiene como objetivo promover la venta de este tipo de coches, para ello se ha propuesto establecer algunos incentivos para que los ciudadanos los adquieran. Entre esos incentivos, la posibilidad de obtener una deducción significativa en la campaña de la declaración de la renta. La Agencia Tributaria, de hecho, recoge en su página web, que solo se podrán beneficiar los vehículos que "no estén afectos a una activad económica", es decir, solo pueden beneficiarse los de uso particular. Estos vehículos deberán ser turismos M1, cuadriciclos ligeros L6e, cuadriciclos pesados L7e y motocicletas L3e, L4e y L5e. También hay que señalar que se podrán beneficiar de la deducción, los adquiridos con fecha del 30 de junio de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024 se podrán deducir el 15% del valor de adquisición, de una base máxima de deducción que no exceda de 20.000 euros.