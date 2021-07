Cómo proteger tu teléfono móvil para tener unas vacaciones 'ciberseguras'

Pablo F. Iglesias, consultor de Presencia Digital y Reputación Online en CyberBrainers, ha estado en ‘TRECE al día’ para hablar de ciberseguridad y cómo los ciberdelincuentes pueden tener acceso a nuestros datos del dispositivo móvil a través de los cargadores públicos.

“El mismo enchufe con el que conectamos el móvil lo puedes conectar a tu ordenador y acceder a él. No puede robar los datos cualquier persona, pero sí alguien con conocimientos técnicos y está ocurriendo. Lo que hacen es cambiar las marquesinas que encontramos en transporte público o demás, por otros aparatos que atacan esa información” explica Iglesias.

“Normalmente estos ataques son producidos para obtener un rédito económico, por lo tanto, te enteras ya sea por cargos en tu cuenta bancaria anormales o porque llegan a extorsionar a tu familia o entorno cercano” asegura. “También es verdad que los sistemas operativos actualmente son más seguros, por lo tanto, cuando quieren utilizar nuestra información en otro dispositivo, lo habitual es que nos avise. En ese momento nuestra recomendación es cambiar las contraseñas, llamar al banco para dar de baja nuestra tarjeta o avisar a la policía”, aconseja Pablo.

“La primera recomendación que hago es activar un segundo factor de autenticación. En el interior de cada cuenta, dentro los ajustes, en seguridad o privacidad, hay una opción que nos hace llegar mediante un SMS un código que debemos insertar, y esta es una medida que nos evita muchos problemas”. Por otra parte, “debemos tener precaución con el uso de las Wifi públicas” advierte Iglesias, que sugiere usar los datos, si es que los tienes ilimitados, y añade que hay unas herramientas llamadas VPN que cifran la información.

Además, añade que no es recomendable postear nuestras fotos de vacaciones mientras no estamos en casa, no por comprometer la seguridad de nuestro dispositivo, sino porque es información que puede servir a nuestros contactos o a un ladrón para aprovechar que estamos algunos días fuera de la vivienda.

Posiblemente, el mayor peligro está en conectarse a las redes Wifi públicas, y por supuesto, dejarlo en cualquier lado y llevarlo sin un patrón de desbloqueo o clave, de modo que cualquier persona pueda cogerlo y utilizar sin nuestro permiso. Finalmente, Pablo afirma que “ya no es tanto el problema de utilizar nuevas aplicaciones, pero siempre la recomendación que hago es descargarlas desde el market oficial y mantener actualizado el sistema operativo como las aplicaciones ya que salen nuevas brechas o formas de atacar a nuestro dispositivo”.