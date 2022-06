Clara Pardo repasa el año más difícil de 'Manos Unidas': "Volvió al egoísmo y el sálvese quien pueda"

Manos Unidas consiguió recaudar casi 51 millones de euros para hacer frente a las desigualdades agravadas por la pandemia el año pasado, un 200,6% más respecta a 2020. De todos estos ingresos, la gran mayoría provienen del sector privado, con un 86,3%, frente al 13,7% del sector público. ¿Para qué ha servido todo este dinero? Con un total de inversión de 34 millones de euros, Manos Unidas ha conseguido aprobar 474 proyectos de desarrollo en 51 países, mejorando la vida de más de un millón y medio de personas.

Clara Pardo, presidenta en funciones de Manos Unidas, ha estado en ‘TRECE al día’ para detallar la ‘Memoria de Manos Unidas 2021’: “Este ha sido uno de los años más difíciles. Pensábamos que el 2021 iba a ser un año de normalidad. En 2020 surgió esa solidaridad y, de repente, la gente volvió a mirar hacia adentro, volvió al egoísmo y al “sálvese quien pueda”. No nos fijábamos en las tragedias de otros países donde crecía el hambre de una manera terrible”.

Hasta llegar a 2020, cada año las cifras de hambruna en el mundo iban en disminución, mientras que, al llegar a este año, se dispararon. Clara explica cómo el hecho de quedarse en casa hizo que los trabajos “de pura subsistencia” se vieran notablemente afectados: “Estamos en 821 millones de personas que pasan hambre. Es terrible todo lo que hay detrás de esta cifra”.

“Siempre quiero destacar la enorme solidaridad de los socios y donantes porque se dan cuenta de que, aunque las cosas en España no están muy bien, son capaces de ver que más allá de nuestras fronteras la gente se muere de hambre y no tienen acceso a la medicación”, agradece Clara.

Clara, después de seis años de duro trabajo en Manos Unidas, dejará la presidencia en los próximos días. Echando la vista atrás, Clara explica el proyecto más ilusionante y el más complicado: “El más difícil fue durante la pandemia cuando no sabíamos qué iba a ser de nosotros, cuando sabemos que somos muy necesarios. No podíamos abandonar a todos los beneficiarios. Finalmente, nos fue bien, ha sido el proyecto más difícil y el más gratificante. Y los más ilusionantes son los viajes que he hecho, visitando proyectos y viendo cómo cambia la vida de la gente con nuestra ayuda. Qué suerte tengo de poder trabajar”.

Una de las curiosidades que nos deja la ‘Memoria de Manos Unidas 2021’ es que los ingresos recibidos por herencia y legados han aumentado un 140% respecto al año anterior: “Es impresionante. Entre un 40 y 50% no eran socios nuestros, son gente que querían ayudar y dejar algo con el futuro. Esto demuestra la confianza de la sociedad española en Manos Unidas”.