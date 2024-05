El atentado al Primer Ministro de Eslovaquia, ¿un fallo grave en la seguridad?

Operado de urgencia y luchando entre la vida y la muerta. Así se encuentra Rober Fico, el Primer Ministro de Eslovaquia tras recibir cinco disparos cuando salía de una reunión a 200 kilómetros del noreste de la capital, Bratislava. La policía eslovaca ha identificado como el autor del atentado a un escritor de 71 años que inmediatamente ha sido detenido incluso en el lugar de los hechos. Un ataque que ha consternado al mundo entero y ha despertado mensajes de solidaridad y de condena en todos los líderes mundiales, incluído el de España, Pedro Sánchez.

La seguridad del primer ministro eslovaco, en el punto de mira

Un atentado de estas características siempre lleva implícitas las mismas pregunstas: ¿Se podía haber evitado? ¿Qué ha fallado en el equipo de seguridad? Serafín Giraldo, Inspector de Policía H50 señala en 'Trece al Día', que a su juicio se ha seguido el protocolo de actuación de manera correcta: "Ha habido muchos atentados de este tipo solo tenemos que recordar el de Ronald Reagan que tenía una muy buena seguridad, por tanto, un atentado siempre se puede ejecutar, lo que hay que hacer es intentar que los efectos sean mínimos".

Siguiendo esa línea , la de tartar de minimizar los daños es lo que han hecho los escoltas eslovacos: "Lo han hecho bien, no pueden enfrentarse al agresor, para eso está un segundo círculo, el primer círculo tiene que proteger a la víctima y así lo hacen, lo meten en el coche por si hay más tiradores o por si tienen mayor poder de ejecución aquellos que han cometido la agresión". En estas situaciones, insiste Giraldo, lo primordial es el herido: "No se trata de responder, se trata de huir y proteger a la víctima, tratar de evitar que se ejecuten más disparos".

Eso sí, lo que se pone en entredicho es el paso previo, es decir, la preparación y la información de los servicios de inteleigencia que deben estar al tanto de todas las amenazas y ser capaces de neutralizar cualquier tipo de atentado. Precisamente a ello se refiere Serafín: "El equipo policía actúa correctamente, en todo caso lo que falla es la información previa que tenían que haber recibido ante un posible ataque o atentado contra el Primer Ministro".

El autor, reducido y detenido

El autor ha sido inmediadatemente reducido y arrestado por la policía en el mismo lugar de los hechos. Juraj Cintula, un escritor de 71 años, miembro de la Asociación de Escritores Eslovacos, del Club Literario Dúha de Levice, su ciudad. Poseía un arma de forma legal tras haber trabajado de seguridad en un centro comercial del país. Para Serafín Giraldo la detención ha sido rápida y eficaz y el que el autor no se haya ido de la zona da muchas pistas: " No ha tratado de escaar,posiblememte estuviera allí tratara de atentar y encontrara su momento. No porque lo tuviera excesivamente preparado. No se trata de un atentado llevado a cabo por una organización criminal sino un ataque de carácter político".