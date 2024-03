Aprobada la amnistía, los comicios en Cataluña serán otra prueba de estabilidad para el Gobierno

El Gobierno ha consumado el primer trámite de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. Después de varios textos y "negociaciones intensas", Pedro Sánchez ha logrado un acuerdo con Junts Per Cataluña, aunque los de Puigdemont no se quedan aquí, y ya miran a la autodeterminación. Aseguran desde Junts que esto es solo "una ventana para negociar de tú a tú el futuro de Cataluña, de una Cataluña que quieren libre".

La amnistía sale adelante y volverá al Senado

Con 178 votos a favor y 172 en contra, la cámara baja ha aprobado, en una segunda votación, la ley de amnistía. El Gobierno consuma así el primer trámite de la norma, que ahora pasará al Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta y tratará de frenarla, al menos, durante dos meses.

En 'Trece Al Día', el catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona, Rafael Martínez, ha analizado la aprobación de la norma y su signicado para los partidos independentistas. "El independentismo cuando habla en Madrid, hablan a su electorado para decirles que España ha claudicado y que ahora siguen una hoja de ruta que se había visto interrumpida por la ceguera del Estado español", explica el catedrático.

Adelanto de las elecciones en Cataluña

En menos de dos meses, el Partido Socialista volverá a enfrentarse a las urnas, esta vez en Cataluña. El adelanto electoral, propiciado por los presupuestos, ha vuelto a situar al ejcutivo de Pedro Sánchez en una nueva encrucijada. Además, se añade que el líder de los socialistas en Cataluña, Salvador Illa, también se está viendo envuelto en la presunta trama de corrupción del 'Caso Koldo'.

La incertidumbre en los comicios catalanes es máxima, más si hablamos de quién será el candidato por Junts Per Cataluña, aunque los expertos parece que lo tienen claro. "Sin duda, el candidato será Carles Puigdemont, aunque dudo mucho que venga si tiene que pasar por el Tribunal Supremo", asegura Rafael Martínez. El catedrático de Ciencia Política recuerda que "Puigdemont quiere volver a reproducir" la imagen como presidente de la Generalitat, aunque las encuestas no son nada claras al respecto". Se añade, además, la situación actual entre las fuerzas independentistas en Cataluña. "El independetismo se presenta muy separado. Quién gobernará o no dependerá de la situación legal de Puigdemont, si está libre, dudo mucho que ERC vuelva a gobernar", añade Martínez.

El escenario político en Cataluña mira también al Partido Socialista de Cataluña, como uno de los partidos que gobierne en coalición con el Partido Popular de Cataluña y con Ciudadanos. "El PSC ha tenido sus esperanzas puestas en que con la amnistía tendrían un Gobienro de Illa, lo cierto que ese Partido Socialista siempre ha estado lejos de la gobernabilidad por sí solo", explica el catedrático de Ciencia Política.

Sobre la entrada de más partidos al parlamento catalán, el catedrático asegura que "descarta la entrada de Vox". "Las tres fuerzas constitucionalistas serán el PSC, Ciudadanos y el Partido Popular, este sería el escenario ideal para que Ciudadanos volviera a enganchar", concluye Martínez.













Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado