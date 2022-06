Ángel Gaitán, el mecánico de ‘TikTok’ que le ha ganado un juicio a Tesla: “Le ha llegado a Elon Musk"

Ángel Gaitán, mecánico y perito judicial de Aranjuez, ha ganado al mismísimo magnate Elon Musk en los tribunales. Todo comienza en agosto de 2020 cuando Ángel compra un vehículo a Tesla. El mecánico se da cuenta rápidamente de que el coche tiene desperfectos: un punto de soldadura desenganchado, un ventilador que no para de sonar, problemas con la batería…

Ángel acude a reclamar a Tesla y ellos le proponen soldar el vehículo, pero Ángel se niega, ya que es un coche de alta gama recién estrenado. Finalmente, demanda a la multinacional y gana el juicio. Tesla le declara persona non grata. Es un tribunal de Fuenlabrada quién condena a Tesla a pagar 62.330 euros, más intereses legales a Ángel. Ahora cabe recurso contra esta sentencia y la empresa, de momento, solo ha pedido una ampliación del plazo para presentar el recurso.

Ángel comienza relatando en qué momento decide demandar a la empresa que dirige Elon Musk: “En el momento en el que te das cuenta de que no tiene ningún sentido la solución que te están dando. Cuando sale un coche con defectos de la cadena de producción se tiene que descatalogar. Tesla decide poner este coche en venta porque solo quiere vender y vender. Cuando veo que tratan de camuflar el problema ya me pongo serio”.

“No me cabe ninguna duda que esto le ha llegado a Elon Musk”, asegura Ángel, que ya es viral en redes sociales como ‘TikTok’ por sus vídeos: “Los vídeos que he sacado han tenido millones de visualizaciones. He mostrado una pieza de recambio que suministra Tesla y he recibido llamadas de empresas de todas partes del mundo para decirle que esas soldaduras eran vergonzosas y que no se explica cómo las podía llevar un coche de más de 100.000 euros”

Aunque esta sentencia admite recurso, Ángel no se dará por vencido: “Tesla dará toda la caña que pueda, pero yo seguiré. Adelanto que si Tesla, en algún recurso gana… yo paso mi coche por encima con un tanque y ahí sí que Elon Musk lo va a ver”.