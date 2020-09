José Luis Pérez: "Casado se ha equivocado al decir que no le preocupa el caso Kitchen"

Creo que Pablo Casado se ha equivocado cuando le ha dicho hoy a 'Herrera en COPE', en esa entrevista, que a día de hoy, no le preocupa el caso Kitchen. Esa investigación por el supuesto espionaje al que fue el tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.

Pablo Casado no es ni mucho menos tan ingenuo como para que no le preocupe una investigación que es bastante fea para el Partido Popular. Por supuesto que le preocupa. Si es que el propio Casado lo ha dejado también claro en esa entrevista cuando le decía a Herrera que ya en el momento de hacer las listas electorales tuvo mucho cuidado en no incluir en ellas a alguna de las personas que pueden ser objeto de esa investigación judicial. Ya entonces le preocupaba.