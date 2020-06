Pérez: “Qué gran presidente sería Sánchez si cumpliera la mitad de lo que dice”

Vídeo

El director y presentador de ‘TRECE al día’, José Luis Pérez, analiza el discurso de Pedro Sánchez en el Congreso, donde este miércoles se ha aprobado la sexta prórroga del estado de alarma.

El presidente del Gobierno ha hecho este miércoles un emotivo discurso en el Congreso de los Diputados apelando a la unidad, al consenso y a la concordia. Es un buen discurso y, además, un discurso necesario porque la polarización, que decimos ahora, la división está llegando a la sociedad y eso es peligroso.

José Luis Pérez, sobre el discurso de Pedro Sánchez

J.J. Guillén

Un buen discurso, lástima que al presidente del Gobierno se le ha debido de olvidar que el consenso no brota por sí solo como la mala hierba. El consenso hay que cultivarlo, hay que ligarlo, hay que cuidarlo y, seguramente, esto no lo ha dicho el presidente del Gobierno. No es la mejor manera de cuidar ese consenso, defendiendo de manera vehemente a un ministro que se ha demostrado que ha mentido ante ese Congreso de los Diputados. No es la mejor manera de buscar ese consenso sin ni siquiera llamar durante semanas al líder de la oposición, debe ser el único presidente o primer ministro europeo que no lo ha hecho.

Tampoco es la mejor manera de cuidar el consenso no reconociendo que lo tenías y que lo dejaste perder porque hasta en cuatro ocasiones, la oposición sin pedirle nada a cambio le ofreció ese consenso para el estado de alarma. Mientras, los que eran sus socios le dejaban con el culo al aire.

Tampoco es la mejor manera de defender, de cuidar, de apostar por el consenso, llamando al tercer grupo del Congreso, un grupo abiertamente golpista, como ha hecho su gobierno.

Qué gran presidente del Gobierno sería Pedro Sánchez si cumpliera la mitad de lo que dice.