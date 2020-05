Pérez: “Malo es cuando lo que hay que poner en cuarentena son las palabras del presidente”

Vídeo

El director de 'Trece Al Día', José Luis Pérez', analiza la situación de la Comunidad de Madrid en la desescalada y los cambios de opinión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la prórroga del estado de alarma.

No creo estar en condiciones de decir si Madrid debería o no haber pasado a la fase 1. Dice el Gobierno de la Comunidad de Madrid que ha sido una decisión política y sostiene el Ministerio que se ha sujetado simplemente a criterios objetivos.

Sinceramente no lo sé quién tiene la razón en una guerra que no nos lleva a ningún lado, eso también es verdad. Pero, lo que sí sé es que fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una de sus ruedas de prensas de los fines de semana, quien dijo que los criterios serían públicos, objetivos y que todos los conoceríamos, y eso no se ha cumplido.

Pérez, sobre la prórroga del estado de alarma

Algo similar ocurre con la ampliación del estado de alarma por un mes, no seré yo, tan pretencioso como para llevar la contraria a los expertos constitucionalistas que dicen que sí, que el presidente del Gobierno puede hacerlo. Tampoco llevaré la contraria a quienes dicen lo contrario, que es algo que atenta contra el espíritu, sino contra la letra de la Constitución.

Pero, lo que puedo decir como ciudadano, es que en un asunto tan grave como la limitación de nuestros derechos, lo suyo sería que no hubiera ese debate jurídico, que no hubiera dudas. Y en todo caso, vuelve a lo mismo, fue el presidente del Gobierno, quien, en una de sus comparecencias, dijo que comparecía en el Congreso cada 15 días porque le parecía lo más legítimo, ¿ahora ya no lo tiene?

En una situación de estas características, una pandemia, todos los gobiernos han cometido aciertos y también errores, pero malo cuando en una situación tan grave como esta lo primero que hay que poner en cuarentena son las palabras del presidente de un gobierno.