José Luis Pérez, sobre el 23-F: "No había mejor momento para celebrar aquel fracaso de la intentona golpista"

Vídeo

No podía llegar en mejor momento la conmemoración del fracaso del golpe de Estado del 23-F. Y por tanto, del triunfo de la democracia y la Constitución. No podía llegar en mejor momento porque estando como estamos en plena ola de populismo. Ola esperemos que no era de populismo. De ese populismo que destroza el verdadero sentido de la democracia liberal en ese contexto que no podía llegar en mejor momento.

Lo que ocurrió hoy hace 40 años es la mejor plasmación de cómo se defienden las democracias. Se defienden como se defendió en España.

Comparen a Gutiérrez Mellado enfrentándose con quienes querían atentar con la democracia. Por comparar pueden comparar a Carrillo abrazándose al Rey frente a Garzón que tiene enormes dificultades léxicas para mantener un discurso.

Y todavía algunos dicen que pretenden acabar con el régimen del 78. Con aquel espíritu de consenso y de verdadera defensa de la democracia. No había mejor momento para celebrar aquel fracaso de la intentona golpista y aquel triunfo de la Constitución.

A las 18:22 horas del 23 de febrero de 1981, un pelotón de guardias civiles al mando del teniente coronel Antonio Tejero asalta el Congreso de los Diputados mientras se vota la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, llamado a suceder a Adolfo Suárez. La imberbe democracia española tiembla mientras los nostálgicos de la dictadura intentan un golpe de Estado.

Hasta que el Rey Juan Carlos pronunciara un discurso que dio al traste con las esperanzas de los golpistas, algunas emisoras de radio se opusieron a las directrices que les ordenaban los participantes en aquel asalto. Hoy celebramos el 40 aniversario del triunfo de la democracia.