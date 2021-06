José Luis Pérez: "España es el país de la UE que menos dinero está poniendo encima de la mesa"

Vídeo

Pues estamos en un día histórico. Así lo ha definido Sánchez y lo dice con razón porque la UE ha recuperado el Plan de Recuperación. Eso supone que van a empezar a llegar esa lluvia de millones de la Unión Europea, que venimos hablando durante más de un año. Van a llegar 8.000 millones menos de los que teníamos presupuestamos.

Lo cierto es que el dinero llega de Europa y del que está poniendo el Gobierno de su bolsillo no se puede decir lo mismo. Seguimos siendo uno de los países por no decir el país que menos ayudas directas estamos dando a quiénes de verdad están sufriendo las consecuencias de la crisis. El dinero de la UE es para el futuro pero no les soluciona el problema a las personas que están teniendo que cerrar y sin expectativas.

A esos autónomos... el país de la UE que menos dinero está poniendo encima de la mesa y que pone unos requisitos más difíciles de cumplir. Solo el 8% de las empresas pueden cumplir estos requisitos del Gobierno y el Ejecutivo ha sido el último país de la Unión Europea en aprobar planes de ayudas directas. Un año de retraso en comparación con Italia o Francia.

Histórico, sí. Pero no precisamente por Sánchez.