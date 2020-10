José Luis Pérez: "En el Congreso se preocupan más por los votos que por los enfermos"

Vídeo

No es verdad. Por mucho que lo repitan, no es verdad que el estado de alarma sea el arma más eficaz para hacer frente al coronavirus. Para empezar no es ningún medicamento es solo un paraguas legal y no es más eficaz. Es el único que tenemos pero porque no han trabajado en otro. Lo que necesitaríamos sería una ley específica, que permita actuar con más rapidez, con más eficacia y allí donde la pandemia azota con mayor dureza.

Y hacerlo además sin tener que soportar debates tan estériles, tan divisivos como los que hemos visto hoy y seguramente también mañana en el Congreso. En los que parece en los que cada uno se preocupa más por los votos que por los enfermos. Y diréis: ¡Claro! Eso es la panacea, pero no existe. Pues sí que existe.

En Alemania, en el mes de marzo, lograron alcanzar un acuerdo para una ley específica de pandemia. ¿Y por qué sostengo que es más eficaz que el estado de alarma? A los datos me remito. En España tenemos casi 500 casos de media por cada 100.000 habitantes. En Alemania, no llegan a los 100.

Salvador Illa defenderá mañana en el Congreso la prorroga del estado de alarma hasta mayo

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparece este jueves en el Congreso para dar cuenta del decreto del estado de alarma aprobado por el Consejo de Ministros el pasado domingo y solicitar autorización para extenderlo hasta mayo de 2021, una petición que será aprobada, aunque con la posibilidad de que la medida sea revisada en marzo, en función de la evolución de la pandemia del coronavirus. El debate arrancará a las nueve de la mañana con la intervención de Illa.