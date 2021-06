José Luis Pérez: "La administración Biden le reprocha a este Gobierno sus guiños con el populismo"

Vídeo

Resulta casi incalificable la obcecación del Gobierno en insistir en esa imagen de Sánchez con Biden fueron una reunión bilateral y que tuvieron resultados fructíferos. A mí no me hace gracia porque es el presidente de mi país y Biden no le hace ni caso. El presidente del país al que más nos tenemos que asemejar por intereses económicos, valores y principios. No es ninguna broma. Así que más allá de que el Gobierno ha vuelto a mentir lo que tendríamos que preguntarnos es el por qué. Son muchas las razones. Algunas no son responsabilidad de Sánchez.

Recuerdo que hace unos años, un alto dirigente de la administración de Obama me decía que les cuesta mucha olvidar gestos como el de España saliendo deprisa de Irak. Por supuesto, otras razones tienen que ver con este Gobierno. La administración Biden le reprocha a este Gobierno sus guiños con el populismo que atenta contra las democracias liberales. Por supuesto, la postura en relación a Venezuela con guiños constantes a Maduro y sobre Rusia. Eso es lo importante y lo que explica una imagen que fue ridícula.

Sánchez intenta inflar su paseo con Biden para justificar la estrategia fallida de Moncloa

Pocos segundos, un toque en la espalda y a paso acelerado. Así ha sido el esperado encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden y Pedro Sánchez. La escena ha dado la vuelta al mundo, pero sobre todo ha sido muy analizada en nuestro país, después de que desde la pasada semana se vendiese a bombo y platillo la supuesta reunión entre ambos líderes.

La estrategia gubernamental, dirigida por Iván Redondo, quiso destacar que el primer encuentro entre Sánchez y el nuevo presidente de los Estados Unidos, tras su nombramiento el pasado mes de enero, sería una oportunidad perfecta para tratar diversos temas de claro calado diplomático.