La labor de la Iglesia con los “Nuevos Pobres” en 'Solidarios por un bien común'

El programa de TRECE, Solidarios por un bien común, se ha centrado en los seis millones de personas que viven al límite de la pobreza en España. La Iglesia, a través de Cáritas y otras entidades, ayuda a quienes viven al límite de la marginalidad a salir de la espiral de la deuda.

Todos los días nos cruzamos con miles de personas por la calle, en el trabajo, en el ascensor, y no nos damos cuenta que muchas de ellas pueden estar pasando por dificultades graves. Seis millones de personas viven al limite en España: algunos de los motivos principales son el empleo precario e insuficiente y la imposibilidad de acceder y mantener una vivienda debido a los altos precios del alquiler.

Tener un empleo ya no es sinónimo de poder vivir: el 12% de la población que está trabajando en España vive en situación de exclusión social. La Iglesia, a través de Caritas Diocesana u otras de sus instituciones acompaña a muchas de estas personas en su lucha diaria.

El problema de la vivienda

Nos encontramos con Rosalía, de Cáritas Madrid, que explica a las cámaras de TRECE como miles de personas deben elegir entre pagar un alquiler o hacer la compra. “Las familias que acompañamos son personas que siguen ancladas a la crisis, con trabajos precarios, una vivienda en condiciones de higiene inadecuadas, pobreza energética, no hay oferta de vivienda publica suficiente, no hay alquileres acordes a economías precarias, no hay empleos o salarios que permitan que una familia salga de la espiral de la deuda. Hay una tormenta perfecta que mantiene una parte de la sociedad, la más fragilizada, en exclusión severa”.

A todos ellos, la entidad les ofrece dos tipos de ayuda: “una ayuda material y otra profesional, en la que acompañamos a la persona reforzando sus debilidades y fomentando sus fortalezas” subraya Rosalía. “Procuramos acertar en cuales son las debilidades y a partir de allí hacemos un plan de acompañamiento” nos cuenta Rosalía que añade que, “para las personas que son expulsadas de su vivienda, contamos con alojamientos temporales en los que hay un gran porcentaje de mujeres solas con hijos”.

Clara es una de ellas; vive en un piso con sus dos hijos y su madre gracias a la ayuda de Cáritas. “Por ley, un propietario no te puede cobrar más de un mes de fianza, pero, eso díselo a quien te alquila un piso”, se lamenta. Rosalía nos confiesa que “los alquileres son inalcanzables y la oferta publica de vivienda en alquiler es inexistente”. “Desde Cáritas, hemos denunciado ante los poderes públicos la situación de un millón de personas que tiene problemas de alojamiento. Nuestro objetivo es que, para ellos, acceder a la vivienda no suponga ver cercenados sus derechos. Desde un punto de vista de acudir estamos para todas las personas”, apunta Rosalía. “La idea de Cáritas es ayudarte en tu bache y ir poco a poco, cumplir objetivos personales y económicos, es un acompañamiento integral” subraya Clara.

La "Sierra Pobre" de Madrid y el problema del frío​

Solidarios por un bien común se desplaza hasta La Cabrera, uno de los municipios de la llamada Sierra Pobre de Madrid: en esta zona muchas de sus familias no pueden encender la calefacción cada invierno porque no tienen recursos suficientes para pagar la factura. Laura trabaja con Cáritas y afirma que “las principales necesidades son el tema laboral porque hay muy poca oferta, el tema formativo, y otra de las dificultades es el tema de los suministros”. En muchas casas no llega el gas natural y el consumo en invierno sube muchísimo, y con gente que suele tener unos recursos económicos bajos, es muy complicado asumir ese coste de suministros. Una situación de falta de recursos económicos a la que se une la baja autoestima que genera en las personas que lo sufren. “Son los pobres vergonzantes - explica Laura - a los que les da vergüenza contar los problemas por los que están pasando”.

Esto se ha debido seguramente a la crisis cuando mucha gente de Madrid se ha mudado a la “Sierra Pobre” y a todo esto se le une todo el movimiento migratorio, solicitantes de asilo, provenientes la mayoría de Latino América. “Suelen llegar las familias agotadas, se vienen abajo y desde Cáritas tratamos también de arreglar esa percepción que tienen los demás de ellos porque si llega una oferta de trabajo tienes que presentarte a la entrevista con toda la positividad posible” subraya Laura.