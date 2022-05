Mi gran familia: promesa cumplida

De Mercedes podemos decir muchas cosas positivas, pero si hay algo que define a esta gran mujer es su generosidad. Su historia nos demuestra que es leal y cumple su palabra. En este capítulo de mi gran familia vamos a descubrir su gran promesa.

Mercedes es la madre de Gloria, pero no siempre ha sido así. Gloria nació en otra familia. Sus padres fallecieron y se quedó huérfana siendo muy niña. Fue entonces cuando aparecieron Mercedes y su familia, aunque ellos y Gloria ya se conocían. Mercedes era íntima amiga de su madre y le había prometido que nunca dejaría sola a su hija.

Gloria es una chicha con síndrome de Down de 19 años. Es muy espabilada, sensata y con muchas ganas de ser independiente. Tiene novio, estudia comercio y está aprendiendo a tener su privacidad en casa. Y una de sus primas le está enseñando a moverse por Madrid en metro y autobús. Algo que Gloria aprovecha para poder quedar con sus amigas.

En este capítulo de Mi gran Familia vamos a conocer la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad y de los colegios de educación especial, como el María Corredentora, donde estudia Gloria.

Conocer a Mercedes y a su familia nos enseña que lo importante que es tener buenos amigos. Amigos de esos que se convierten en hermanos o en familia, como Lotus. Ha sido muy emocionante descubrir como Mercedes ha sido leal a la madre bilógica de Gloria y nunca le ha soltado de la mano. Y es que si algo he aprendido hoy es que la vida no va de cromosomas, va de vivirla y de disfrutarla con aquellos que quieres y que te quieren, de celebrar lo que nos une y no lo que nos separa.

