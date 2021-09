La cara invisible de las novatadas: miedo, silencio y abandono de estudios universitarios

Todos los años hablamos, por estas fechas, de las novatadas, aunque parece que esto puede tener un fin. Se ha aprobado un proyecto de Ley de Convivencia Universitaria en la que se proponen sanciones que pueden llegar a la expulsión.

Las novatadas estarían consideradas como faltas muy graves. La sanción es la expulsión de la universidad de 2 meses a 3 años de duración. Muchos colegios mayores llevan tiempo luchando contra esta lacra. Pedro Sainz de Baranda, director del Colegio Mayor Pío XII, tiene claro que se deben erradicar estos comportamientos: “Se controla concienciando y enseñando a los veteranos que las novatadas es cosa del pasado y lo que hay que hacer con los nuevos es integrarlos. La sanción es clara: expulsión directa”.

Sonia Martínez, psicóloga y directora del Centro ‘Crecebien’, ha estado en ‘La Lupa’ de TRECE para detallar qué consecuencias pueden tener las novatadas en los jóvenes que las sufren. “Tienen miedo e inseguridad. Cuando llegan a un sitio y pueden tener una agresión, como consecuencia tienen un menor rendimiento académico, tienen pesadillas y no establecen buenas relaciones sociales por miedo a lo que les pueda pasar”.

La educación es importante y Sonia resalta el valor de la empatía: “Quieren impresionar a los compañeros y se ven obligados a participar de ello. Tenemos que educar en la resolución de conflictos, en la convivencia y en la empatía. Si tienen empatía, no dejarán de hacerlo por miedo a la sanción, sino por miedo a que otro se sienta mal, y eso está fallando. Hay muchos alumnos que prefieren formar parte del grupo”.

Además, nuestra experta destaca el valor de ir más allá de la sanción: “Una sanción va a hacer que lo hagan sin que te pillen o no hacerlo por no tener una consecuencia. Pero lo ideal sería que no lo hagan por no hacer algo que le perjudique a otro y que los alumnos que ayuden a la integración tengan más éxito”. También aseguro que muchos jóvenes sufren estrés y miedo por acudir al centro escolar e, incluso, llegan a abandonar los estudios.

El perfil de los jóvenes que realizan estas novatadas o que participan de ellas: “Son chicos y chicas con mucha inseguridad, con mucho miedo al rechazo… y muchos, o bien lo han sufrido anteriormente, o no tienen habilidades sociales para relacionarse de otra manera”, resalta Sonia.