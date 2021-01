Un paciente del hospital Isabel Zendal de Madrid explica en TRECE cómo ha sido su experiencia

Fernando Álvarez, paciente del hospital Isabel Zendal de Madrid, explica en 'La Lupa de la mañana' cómo ha sido su experiencia superando el coronavirus. El paciente cuenta que le dieron el alta hospitalaria el día 15: “He estado varios días entubado y sedado y ahora tengo que recuperarme”.

Respecto a por qué Fernando acabó el Isabel Zendal, el paciente expone que “yo di positivo, estuve en casa confinado, y después de 3 o 4 días, estoy peor, tengo más fiebre, y el médico de mi centro de salud decide que me vaya a urgencias del hospital que me corresponde, que es uno de los grandes hospitales de Madrid. Paso allí una noche, me hacen todo tipo de pruebas y al día siguiente me dicen que me tienen que hospitalizar y que me proponen trasladarme al Zendal, y yo dije que no tenía ningún inconveniente, tengo plena en cualquier institución del servicio sanitario madrileño, me fio de los médicos”. Y señala que “me alegro infinitamente de que me llevaran allí”.

Ante el debate político que ha causado el hospital Zendal, el paciente que sufrió el coronavirus defiende que “hay que entender lo que es el Zendal, no es un hospital general, es un hospital que se crea para desahogar a los hospitales de la situación de pandemia”. Y señala que “es verdad que no es cómodo, las habitaciones son de 8, la intimidad es complicada, pero hay que saber adaptarse. La comida no es mala, pero es que en general, la comida de los hospitales buena no suele ser, hay que entenderlo”. Respecto a las duchas, Fernando Álvarez manifiesta que “un solo un día se estropeó el agua caliente, pero es que hay mucha gente en el Zendal ahora mismo, si nos intentamos duchar todos a la vez no hay manera. Cuando fui capaz de ducharme por mi mismo tras estar en la UCI, la recuerdo como la mejor ducha que me he dado en mucho tiempo”.

En relación al trato del personal, el paciente declara que “no quiero entrar en polémica con nadie porque cada uno tiene su propia experiencia” pero afirma que “el día que me dieron el alta, fui a hablar con los médicos que me habían atendido, a darle las gracias, se pusieron muy contentos, y estaban dolidos por la situación general. Ellos se están jugando la vida, están haciendo turnos extras, están atendiendo a pacientes con covid constantemente con los EPIs puestos y es que no se les cae la sonrisa”.

Por último, el paciente del hospital Isabel Zendal concluye emocionado: “El trato ha sido, aparte de lo más profesional, humanamente espectacular. No puedo estar más agradecido, me han enseñado lo que es realmente estar al servicio de los demás”.