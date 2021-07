El economista José Ramón Pin explica las condiciones de Bruselas para la llegada de los fondos europeos

El economista José Ramón Pin ha estado en ‘La Lupa de la mañana’ de TRECE para explicarnos las condiciones en las que llegan los fondos europeos tras el visto bueno de Bruselas. Pin resume que “se va a encargar la Unión Europea a través de sus mecanismos de comprobación y contratación, además de su cámara de cuentas que van a guiarnos en los que hacemos, lo que nos va a pedir la UE con estos 9.000 millones de anticipo va a ser, primero, condicionarnos a elaborar una reforma de las pensiones que ya está en proceso, esto significa que van a poner dificultades a aquellas personas que quieran jubilarse quitándole cantidad del dinero de su jubilación si se jubilan antes de la edad correspondiente que pronto serán los 67 años, así como primar a aquellos que se jubilen después de esta edad, los ‘baby boomer’ tendrán que cobrar menos o trabajar más”.

El economista continúa señalando que “en segundo lugar, otra condición sería flexibilizar el mercado de trabajo, es decir, que las empresas tengan más facilidad para contratar y despedir al personal, y la tercera condición es tener cuidado con nuestras cuentas públicas, que significa poner más impuestos a los de siempre, la clase media”. José Ramón argumenta que sí se hacen bien las cosas con los fondos europeos “tendremos más trabajo porque habrá una inversión de 140.000 millones, en cambio, si no se hacen bien, no nos llegará ese dinero y no se crearán puestos de trabajo bien remunerados”.

Ante las declaraciones de Garamendi, presidente de la CEOE, en las que tilda de ‘marxista’ la reforma laboral de Yolanda Díaz, Pin piensa que “sus palabras han sido bastante razonable”. “En realidad, esos dineros van a ir a grandes proyectos que tendrán que ser por la cooperación público-privada, de hecho se ha aprobado un el proyecto automóvil público eléctrico, pero eso lo harán las grandes compañías que cuando trabajan también se ven beneficiadas muchas pymes proveedores de ellas, y estas si consiguen hacer grandes consorcios como los del campo, a lo mejor consiguen crear proyectos Perte que son aquellos grandes de los que se puede obtener dinero” y añade que “hay una posibilidad de que las comunidades autónomas que están cerca de las pequeñas y medianas empresas se conviertan en un vehículo para ello, pero las experiencias anteriores, como por ejemplo en Andalucía con los socialistas, han sido malas”. Finalmente, ante la nueva remodelación del gobierno que da más poder a Nadia Calviño, para mejorar la imagen del gobierno español de cara a Europa ha querido matizar que “ha mejorado de momento, el problema es cómo funciona”.