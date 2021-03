Ana Samboal, sobre la caída en la venta de vehículos: "Suma y sigue para un sector vital de nuestra industria"

Cierra el mes de febrero y termina con caída en venta de automóviles de casi un 40 por ciento. Suma y sigue para un sector que es vital en nuestra industria porque la del automóvil es la primera industria exportadora de España. Son muchos los factores que propician ese descenso sin precedentes de la actividad.

Uno, lógico, si no salimos de casa, si teletrabajos y las restricciones de movilidad son importantes lógicamente se venden menos vehículos. Esperemos que a medida que vuelva la actividad a nuestras calles gracias a la vacuna, se aumenten sustancialmente las ventas. Hay otras cuestiones que inciden también en el descenso de actividad que tienen mejor solución, o que la tendrían si pusiéramos algo de nuestra parte. Por ejemplo, clarificar el panorama en el sector. Se está incentivando el consumo de vehículos híbridos, de la economía del hidrógeno y sin embargo esos vehículos son infinitamente más caros.

Tampoco sabemos nada de aquellas probaciones de las ventas de vehículos, del "diésel tiene los días contados" que dijo Teresa Ribera. Pero tienen los días contados, ¿hasta cuándo? En principio se va a prohibir de un día para otro y sin embargo la tecnología diésel sigue ahí pero se la penaliza con impuestos más altos. Esa confusión está haciendo mucho daño a la economía y eso son muchos puestos de trabajo.

Después, ¿cuántos son los que por miedo al contagio, al transporte público, quieren un vehículo propio y no pueden comprarlo porque no tienen carnet de conducir? Hay un atasco en las autoescuelas de 400.000 personas esperando un examen. Es verdad que viene de atrás pero si pagan su tasa, si han hecho los estudios, ¿por qué no hay inspectores suficientes? Es otra de las cuestiones a las que la Administración tendría que poner remedio.