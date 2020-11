Ana Samboal: "Parece que la estrategia del Gobierno pasa por hacer oposición a la oposición"

Vídeo

Después de pactar con Bildu, con Esquerra, los Presupuestos, asegurada una legislatura en Moncloa, parece que la estrategia del Gobierno pasa ahora por hacer oposición a la oposición. Y lo hace en dos frentes: uno el económico con esa amenaza de subir los impuestos en la Comunidad de Madrid, otro el institucional anunciar un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial que no hay, no existe en estos momentos.

Esa estrategia tiene dos consecuencias que son reales y tangibles. En el caso económico la inseguridad jurídica que crea para inversores y para empresas esta inestabilidad. En el caso institucional, vuelta otra vez a poner en cuestión la independencia judicial y la separación de poderes que consagra la Constitucióna la que se quiere dejar en papel mojado.

No todo vale. El Gobierno tiene que gestionar una pandemia terrible, antes que anunciar las vacunas y las consecuencias que se van a ver en una crisis económica que va a ir a más en las próximas semanas. ¿No tenemos bastante? Pues dejémoslo estar.