Ana Samboal: "Menos demagogia en la oposición y más eficiencia"

Vídeo

¿Por qué sube el precio de la luz? Hay varias razones para explicarlo. La primera es obvia, lógica. Hace mucho más frío. Necesitamos mucha más electricidad, entre otras cosas para las calefacciones. hay más demanda y por lo tanto el mercado se ajusta entre oferta y demanda. Pero es que hay menos oferta, menos oferta de la barata. ¿Por qué? Aquí entran las decisiones políticas. Primero por la forma en la que se subasta la luz en el mercado eléctrico. Primero por una decisión política, para primar las energías renovables. Son las primeras que ofrecen su energía en la subasta, porque la electricidad no se puede almacenar. Tiene que volcarse inmediatamente en la red. Es la más barata.

Después las nucleares, después las centrales de ciclocombinado que funcionan con gas. El precio de gas está subiendo. El orden de los factores y también el coste de las distintas formas de hacer energía pesa a la hora de fijar el precio en la subasta. ¿Ese precio es más caro? Sí, pero el precio que pagamos por la luz es un 35% consecuencia directa del precio de la energía.

En torno a un 25% o 30% son impuestos y todo tipo de peajes para recibir la electricidad. Por ejemplo, la decisión de parar las centrales nucleares, la moratoria nuclear con la que se paralizó a las empresas energéticas. Eso se paga en el recibo de la luz. Los costes de transición al a competencia, se paga también.

Otra parte, el IVA que, según la Ministra de Hacienda, porque así ocurre en toda Europa, declaraciones de la portavoz, no se puede bajar. Falso, en Portugal el IVA de la luz ha bajado para ayudar a los consumidores a hacer frente al recibo de forma mucho más cómoda. Aquí por el recibo de la luz en España se han ido empresas y los consumidores están pagando un precio mucho más alto, en términos comparativos que en otros países de Europa.

Así que menos demagogia en la oposición y mas eficiencia. Tal vez que no puedan bajar los impuestos porque el Gobierno necesita fondos pero que diga que no los quiere bajar y a qué va a destinar ese dinero, no que no los puede bajar.