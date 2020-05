Ana Samboal: "El acuerdo con Bildu ha tirado fuerte de las costuras en el seno del PSOE"

Vídeo

Seguramente ni en los mejores sueños de la peor de las “ETAS”, estaba que los herederos de su brazo político acabaran firmando un acuerdo de Gobierno con el partido que gobierna España. Eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez. Firmar un acuerdo, nada menos que con Bildu... con Otegi. Un acuerdo que ha tirado fuerte de las costuras en el seno del PSOE y del Consejo de Ministros. Se están viendo claramente las diferencias en un momento serio, con un problema grave de economía y de salud pública. Sólo faltaba un problema político y ya lo tenemos sobre la mesa.

En circunstancias como estas hay que pedir coherencia. El que no esté de acuerdo que lo diga claro y que actúe en consecuencia. Lo que no podemos esperar es que acabe la legislatura y después, como hizo Solbes... escribir un libro disculpándose. Así acababa Ana Samboal su monólogo de hoy viernes 22 de mayo de 2020.

Las críticas internas a las que hace referencia Ana Samboal en su monólogo

Los barones socialistas se encuentran perplejos ante el acuerdo firmado por PSOE y la formación encabezada por Bildu.

El más beligerante ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que ha rechazado rotundamente el pacto y ha subrayado que lo que se consigue "en base a la extorsión o la tortura política" no tiene validez.

Aunque ha mostrado su apoyo al Gobierno, García Page ha avisado que da "por no hecho" el acuerdo firmado por los portavoces parlamentarios de PSOE, Unidas Podemos y Bildu, ha apelado a reconstruir puentes y consensos "mirando con luz larga" y, en ese escenario, ha pedido que se tome a Ciudadanos de ejemplo.

También a Ciudadanos ha apuntado el presidente de Aragón, Javier Lambán.

El dirigente aragonés ha dejado entrever su malestar y ha hecho hincapié en que los acuerdos que comparte son aquellos que se hacen "con los partidos que creen en España y en el futuro común de los españoles", citando, en concreto, al partido de Arrimadas y al pacto logrado para apoyar la prórroga del estado de alarma.

"Más que el virus, me preocupa la política nacional para combatir los efectos de ese virus", ha señalado Lambán, que no ha querido entrar en críticas al pacto para no generar más crispación y enfrentamiento. "Me contradiría a mí mismo ", ha precisado.

Desde Canarias, el presidente socialista Angel Víctor Torres ha pedido al Gobierno que aclare el contenido del acuerdo entre PSOE, Unidas Podemos y Bildu, en concreto sobre la posibilidad de criterios de financiación y endeudamiento específicos en el País Vasco y Navarra.