Vicky Larraz, en TRECE: sus años en ‘Olé Olé’, una última gira y su apoyo a Chanel

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este martes, una invitada muy especial: Vicky Larraz. La artista ha comenzado hablando de sus comienzos: “Yo quería ser solista, pero cuando me propusieron formar parte de ‘Olé Olé’ no me lo pensé. No me lo podía creer”. El mítico grupo es conocido por temas tan recordados como “No controles”.

“Fuimos número uno en España y en Italia, donde teníamos más éxito que aquí”, recuerda Vicky que pasó de estudiar derecho a los grandes escenarios: “Los 80 fueron una época muy vertiginosa a nivel de industria. Nos hemos dado cuenta de la importancia de esos años con el tiempo”. Ella fue una de las protagonistas de la ‘movida madrileña’: “Me gusta decir que era la movida española. Estábamos retenidos y no habíamos podido expresarnos. Esa explosión nunca ha vuelto a existir y nos seguimos alimentando de eso”.

La salida de ‘Olé Olé’ y su relación con Marta Sánchez

En 1985, en pleno éxito de ‘Olé Olé’, Vicky Larraz abandonó el grupo para iniciar su carrera en solitario: “Desde un principio quería ser solita. No podía seguir si no me dejaban un espacio creativo. No se lo pensaron, no creían en mí a nivel creativo. Dan un poco d vértigo, pero es algo que pensé mucho”. Son muchos los que le aconsejaron no tomar esa decisión: “La gente no siente lo que tú sientes. La última palabra es la mía”.

Tras abandonar el grupo, Vicky fue sustituida por una principiante Marta Sánchez: “Hubo comparaciones. Yo quise presentar a Marta Sánchez como nueva vocalista en el programa ‘Tocata’ de TVE. Para mí también fue muy emocionante verlos ahí con la nueva cantante”. Vicky confiesa que en aquellos momentos no tenía muy buena relación con Marta Sánchez: “Nos llevábamos un poco de uñas porque había muchos rumores, pero luego hablando con ella nos dimos cuenta de que no había nada. Es como cuando te divorcias y tu marido está con otra y miras a la otra. Ella era muy guapa y lo había muy bien y ahí salía mi ego. Nos llevamos fenomenal ahora. La sangre no llegó al río”.

La cantante Vicky Larraz ha anunciado su retirada de la música con una gira que acabará en octubre en Madrid: “Desde 2018 hemos estado dándolo todo. Para mí, lo que estamos viviendo ahora es muy triste. Se suben 60.000 canciones al día a las plataformas. Si no protegemos nuestra cultura, nuestra música... En este momento creo que ya he demostrado de lo que somos capaces y creo que es el momento de dejar paso a otras generaciones. Esta gira nos va a llevar a tener a la gente cerca y hay que dejar las cosas cuando estás en lo alto”.

Vicky Larraz sobre Eurovisión

La cantante opina sobre la representante de España en Eurovisión 2022, Chanel: “Cuando ocurrió lo de Chanel salí en redes indignada porque estoy cansada. Esta chica es una profesional como la copa de un pino, tiene un carrerón espectacular… tendríamos que aplaudirla porque es una artista muy internacional. Estamos viendo lo que dicen de nosotros en las encuestas. Tenemos que aprender a proteger nuestro producto. El ´sábado vamos a formar un fiestón porque somos fieles fans de Chanel”. Vicky defiende a la representante y sostiene que “tenemos a una ganadora” y, además, pronostica que quedará entre los tres primeros puestos.

Dale al PLAY para escuchar la entrevista completa.

¿Qué objetos personales esconde ‘La Caja’ de Vicky Larraz?

En esta sección los invitados abren una caja para descubrir su contenido, un objeto que les traerá buenos recuerdos. Normalmente, hay tres cajas, pero en esta ocasión solo había una que contenía una maza de juez: “Vengo de una familia de cubanos exiliados. Mis padres están en un pedestal. Mi padre, al cual adoro, es abogado penalista, estuvo en el programa de ‘De buena ley’ durante muchos años. Es una persona muy divertida que sigue en activo. Estoy muy orgullosa de mi padre”.

Vicky Larraz responde en ‘La Azotea’ de TRECE

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En esta sección, el invitado responde a preguntas indiscretas formuladas por personas que los conocen muy bien. La primera pregunta viene de la mano de Pilar Cisneros:¿Qué fue lo mejor de aquellos primeros años de éxitos con ‘Olé Olé’?: “Subir a los escenarios. Fue un sueño. Caundo, lo pienso hoy en día es como vivir un sueño”.

La segunda pregunta la formulaba Miriam Rodilla: ¿Cuál fue ese primer concierto al que fuiste como público?: “Fue un concierto de Pince. Tengo un poco fobia de multitudes, me cuesta ir a los conciertos de público y me lo tengo que pensar mucho. Este concierto al que fui lo fue todo y más”.

Por último, Raquel Caldas preguntaba por el viaje que más le ha enamorado y dónde ha tenido algún contratiempo: “El viaje más emotivo fue a Portugal cuando fui a representar a España en la OTI. También toda la gira por Italia”.