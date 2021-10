Teodoro García Egea, en ‘La Azotea’ de TRECE: “Tenemos todo preparado para la unificación del centro-derecha"

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este jueves, a un invitado muy especial: Teodoro García Egea. El secretario general del Partido Popular ha comenzado desvelando el contenido de la llamada con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños: “Tenemos interlocución frecuente con el Gobierno, incluso para discrepar. Lo que nos decimos en público nos lo decimos en privado. Pablo Casado ha tendido la mano para renovar los órganos constitucionales y hay que avanzar en esta línea, ya que la UE ha respaldado la propuesta de Casado”.

Esta semana se celebraba el Día de la Fiesta Nacional y Egea se pronunciaba sobre los abucheos a Sánchez: “Creo que no pasó un buen día, fue un mal día para él. Creo que, al final, el ejercicio libre de la democracia es votar en las urnas. Igual que Podemos decía que los escraches eran jarabe democrático, ante situaciones así deben tomar nota. No me gusta que nadie pase un mal rato, pero creo que debería tomar nota de lo que está pasando, aunque si no queremos que siga gobernando, tenemos una gran oportunidad la próxima vez que volvamos a las urnas”.

¿Echa de menos Egea a Pablo Iglesias?: “No es el término, pero sí es cierto que son distintas las sesiones de control con Pablo Iglesias que con Yolanda Díaz. La última vez Yolanda no vino a la Sesión de Control a responder mi pregunta y creo que Pablo Iglesias no lo hubiera hecho porque siempre daba la cara. Ella, cuando la situación es difícil no asiste al Parlamento y eso le retrata como política en los momentos difíciles”.

La factura de la luz, ¿hay solución para este problema?

“Un país cuya máxima preocupación ciudadana es la hora de planchar o la hora de poner la lavadora es preocupante”, apuntaba el secretario general del PP sobre la subida de la luz y se dirigía a cámara diciendo: “Otros países de Europa no tienen este problema y me pregunto ¿tan difícil es aplicar las medidas que aplican esos países que son las que propone el Partido Popular? Estas son utilizar el dinero que el Gobierno está ingresando por la venta de C02 para bajar la factura de la luz. Van a empezar a parar fábricas, que ya está ocurriendo, y eso es destruir empleo. Creo que el Gobierno no quiere darle la razón al Partido Popular. El Gobierno ha actuado y hoy pagamos hasta 390€/MWh, que es el precio más caro en la historia de la factura de la luz”.

¿Qué hacen los diputados después de una Sesión de Control?

Teodoro García Egea responde: “Nada de cañas, son mitos. Un desastre. Yo, después de la Sesión de Control suelo mandarle un mensaje al diputado o diputada que creo que lo ha hecho bien desde el punto de vista parlamentario, independientemente del partido que sea. Creo que hay buenos parlamentarios en el Congreso”.

Hoy se debaten en el Congreso los Presupuestos Generales de 2022

“Las cuentas no están bien hechas porque disparan el gasto público y los ingresos públicos que solo vienen de los impuestos que se recaudan de las familias. Lo que necesitamos es bajar los impuestos para estimular la actividad económica. Cada vez que alguien de la izquierda diga que van a subirle los impuestos a los ricos… los trabajadores tienen que echarse a temblar”, señala Egea. “Este presupuesto va a ser nefasto para la economía española, deberíamos ser los primeros en salir de la crisis y vamos a ser los últimos”.

¿Cree Teodoro García Egea que Pablo Casado está preparado para unas elecciones generales?

“En cuanto el gobierno central apriete el botón de la convocatoria electoral… lo tenemos todo preparado para ofrecer a los españoles la unificación del cetro-derecha en torno a una opción política que es el Partido Popular”, comenzaba Egea su discurso. “Creo que nuestro país necesita un equipo, un proyecto y un líder y tenemos estos tres elementos claves para un país”.

El lado más personal de Teodoro García Egea

“Soy un ingeniero de telecomunicaciones que adora su profesión y espero volver algún día a ella, aunque nunca la he dejado del todo”. Teodoro García Egea disfruta de su familia numerosa compuesta por dos hijos y uno en camino: “Siempre apelo a la corresponsabilidad. No se ayuda en casa, somos todos responsables y creo que es posible siempre que haya organización dentro de una familia si quieres tener una familia numerosa. Es muy complicado gestionar una familia numerosa, más que gestionar un partido”.

“Mi hija de 6 años está muy puesta en todo. Hay que explicarlo todo con naturalidad, dejarles que sean libres para que tomen sus decisiones, despertar en ellos una conciencia crítica, animarlos a que se formen… a mi hija le estoy introduciendo en la música”, apunta Teodoro.

Teodoro García Egea responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección personas conocidas del invitado le realizan las preguntas para conocer facetas desconocidas de su vida. La primera la ha formulado Antonio Jiménez, presentador de ‘El Cascabel’ de TRECE: ¿Qué harán PP y VOX para ponerse de acuerdo si pueden formar gobierno en un futuro?“El PP no es Ciudadanos, ni VOX, ni PSOE… defendemos las vacunas, defendemos una necesidad de una transición sostenible… cuando llegue el momento tendremos que tomar decisiones, pero, lo único que ha mantenido a Sánchez en el Gobierno es la fragmentación del centro-derecha y estoy totalmente en contra”.

La segunda pregunta la formuló el presentador de ‘TRECE Al Día’, José Luis Pérez: ¿Puedes decir una cosa buena que haya hecho el gobierno de Pedro Sánchez?“Ha hecho cosas buenas copiando al PP que han sido acertadas. Si ahora deciden transitar hacia una independencia judicial lo harán bien para que los jueces elijan a los jueces”.

¿Qué objetos personales esconde ‘La Caja’ de Teodoro García Egea?

En esta sección los invitados abren una caja para descubrir su contenido: un objeto que les traerá buenos recuerdos. La primera caja de Egea escondía un biberón: “En cualquier momento puede suceder. Se va a llamar Nacho”.

La segunda caja contenía unas deportivas: “El deporte es básico. Hay que hacer de todo. Lo que más me gusta es la bicicleta, es fundamental el deporte en mi vida y obligaría a todos los políticos a hacer deporte, se llegaría antes a acuerdos y pactos”.

Otras de las grandes aficiones de Teodoro es la música y toca la guitarra y el piano entre otros instrumentos. La última caja contenía una púa: “Ejerzo, soy muy músico. Soy muy de pasiones, si me da por una cosa me tengo que especializar. Soy muy autodidacta. Me defiendo con el clarinete. Pedí matrimonio a mi mujer tocando la bandurria en la tuna".