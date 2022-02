El padre de Ignacio Echeverría, en TRECE: “Lo que hizo mi hijo es meritorio, pero él siempre dio la cara"

"La azotea de medianoche" te trae el mejor entretenimiento, cada noche, en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este lunes, a un invitado muy especial: Joaquín Echeverría, padre de Ignacio Echeverría. Hace cinco años que falleció el apodado ‘Héroe del monopatín’ y su padre comenzaba la entrevista recalcando que se encuentran bien: “Se tarda tiempo en interiorizar el proceso. En cuanto vi que Ignacio había muerto, me quedé tranquilo. Tenía pánico a que hubiera muerto desesperado, pero al ver su expresión serena, me quedé en paz”.

Joaquín ha escrito un libro dedicado a Ignacio ‘Así era mi hijo Ignacio’: “Cuando él muere, una editorial nos ofrece escribir un libro y no era el momento. Pero me dediqué a recopilar cosas y me puse a escribir yo. Cuando me puse en contacto con la editorial, había perdido el interés. Finalmente, me puse a escribir y una editorial quiso que yo lo escribiera. El libro recoge cómo era y su relación con amigos. Quién lo quiera conocer, lo puede conocer”.

“Tenía unas ganas grandes de portarse bien y, además jugó con ventaja. Un mes antes de morir, hubo un atentado en el que un policía murió por enfrentarse a un hombre armado y su compañero se metió en el coche con el seguro. En ese momento Ignacio dijo que, si él hubiera estado allí, ese policía estaría vivo”, destaca Joaquín.

El padre de Ignacio Echeverría relata en ‘Así era mi hijo’ la angustia vivida tras el atentado de Londres: “Ignacio había muerto, alguien puede pensar que podría haber hecho una estupidez por su parte exponer la vida por personas que no conocía, pero estábamos conformes”. La familia no supo hasta cuatro días después que había fallecido. La familia estuvo buscándole por los hospitales hasta que apareció el único español desaparecido en ese atentado: “Cuando supimos lo que había ocurrido estábamos viendo la televisión y teníamos dos hijos viviendo en Londres. A la mañana siguiente nos enteramos de que mi hija se fue a ver a Ignacio y no le contestaba. Lo más importante en esta guerra es que estemos todos a una. No haré una crítica que haga daño a esa unión”.

Once personas perdieron la vida en los atentados de Londres de 2017. Ignacio salvó la vida a varias personas: “Cuando él llega, había cuatro personas vivas a las que estaban apuñalando. Nos escribieron y nos dijeron que todos los días de su vida se acordarán de Ignacio. Las personas, en general, muestran su agradecimiento. Los méritos son diversos. Ignacio hizo algo muy meritorio, pero va con su vida, Ignacio siempre dio la cara”.

Durante la entrevista hablamos con Juan Ayuso, el joven que interpreta a Ignacio Echeverría en el musical ‘Skate Hero’ que recrea las 24h previas al último y memorable gesto de Ignacio. Dale al PLAY para ver la entrevista completa.