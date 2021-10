Luis Merlo describe cómo fue el casting más surrealista que hizo para Fernando Arrabal en ‘La Azotea’ de TRECE

Para este programa, Antonio Hueso y María Ruiz se han desplazado hasta el Teatro Cofidis Alcázar para charlar con Luis Merlo. El actor se encuentra inmerso en una obra de teatro, ‘El Método Gronholm’, con la que ha vuelto a los escenarios después de una época difícil para el sector. Así nos contaba cómo está viviendo la experiencia: “Brutal. El público tenía muchas ganas de reírse. Aquí las risas están garantizadas. Creo que hay un nivel de agradecimiento y de entusiasmo por venir al teatro. Todo ha adquirido un valor extraordinario”

Merlo comparte escenario con Jorge Bosch, Marta Belenguer e Ismael Martínez. ¿Cómo es la relación con sus compañeros de elenco?: “Nos llevamos tan bien que teníamos que hacer fotos del espectáculo y mi sobrino, Carlos Larrañaga, me dijo que no iban a casar las fotos con la obra con las caras que teníamos porque no parábamos de reír. Aquí hay muy buen rollo”.

En la obra se plantea una pregunta que es clave: ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para conseguir el trabajo de tu vida? “Es curioso porque en nuestro trabajo no tiene razón ni el público ni la audiencia, solo tiene razón el tiempo. Si una cosa era relevante hace años y ahora lo vuelve a tener, es importante. Ahora, la gente joven está muy preparada y tiene una oferta de trabajos muy poco interesantes. Esto sucede en la obra. Las pruebas a las que nos somete la multinacional para conseguir el trabajo son hilarantes. Algunas de ellas son reales y el público se enferma de la risa. En las funciones tenemos que darnos codazos porque, a veces, hace un compañero algo nuevo y es gracioso”.

¿Qué es lo más gracioso que ha hecho Luis Merlo en una entrevista de trabajo o en un casting? El actor contestaba: “Yo tenía 19 años y me entero que Fernando Arrabal está haciendo unas pruebas. Entro a la sala y me pregunta si me sé el himno militar. Le digo que no. Me pregunta si me sé el padre nuestro y se lo recité. Después me dijo que la silla en la que estaba sentado era un caballo y tenía que ir recitándolo mientras cabalgaba por el bosque. Lo hice y me dice que me ponga el caballo en la cabeza y lo recitara. Después me dijo que me metiera debajo de la mesa, que era una cárcel, y que lo recitara desde la desesperación de estar encerrado. Cuando terminé me dijo que era un actor estupendo y no volví a saber nada de aquello”.

“Yo era un niño del teatro. Ir al teatro era el paraíso para mí. No tenía muchos amigos. Mi madre hacía una obra de teatro bastante dura y densa y yo tenía 13 años y me esperaba el viernes para ir con ella al teatro. Me veía las dos funciones del viernes y las del sábado. En una de esas funciones, Francisco Valladares cantaba una canción muy dura que hablaba de la guerra y había un pianista en directo. Como me veían mi pasión, el pianista le dijo a mi madre que tenía un sobrino y que quería formar un dúo con él. Mi madre me lo ofreció y yo me fui al colegio cantando la canción que cantaba Paco Valladares. Cuando me llegó la canción que tenía que cantar con el otro chico me llevé una decepción”.Dale al PLAY para escuchar a Luis Merlo cantar ‘Yo tengo un pollito amarillo’.

¿Qué objetos personales esconde ‘La Caja’ de Luis Merlo?

En esta sección los invitados abren una caja para descubrir su contenido: un objeto que les traerá buenos recuerdos. La primera caja escondía una fotografía del 80 cumpleaños de su madre: “Fue un momento mágico. Le envidio mucho su juventud interna. ¿Qué voy a decir? Es mi madre”, cuenta Luis Merlo visiblemente emocionado.

En la segunda caja había una placa de la Calle del Desengaño: “Han pasado muchos años, 20 años. El otro día hicimos una videollamada y ha pasado mucho tiempo. Gracias a Alberto y Laura Caballero y a unos compañeros alucinantes. Mi personaje sirvió para algo a nivel social. Siempre digo que soy un adicto a la evasión y lo hago a través de cine, del piano… He tenido la suerte de conocer a jóvenes a los que les ayudó el personaje de Mauri”.

La última caja escondía una taza que no tenía ningún significado para él. María y Antonio quisieron que improvisara con este objeto y no te puedes perder la historia que relató.

Luis Merlo responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección personas conocidas del invitado le realizan las preguntas para conocer facetas desconocidas de su vida. La primera la formuló Eva Isanta: ¿Dónde está Buby?“Eva y yo estábamos haciendo una obra. La conozco y me parecía una actriz increíble. Le ofrecí participar en una obra con mi madre y conmigo. El personaje tenía un amigo imaginario que se llamaba Buby y ahora tengo más Bubys que son mis perros”.

La segunda pregunta Cristina López Schlichting: ¿Hay que hablar más de acoso escolar?“Hay que hablar más porque el reflejo de la sociedad que nos encontramos por primera vez es el colegio. A veces esa realidad es un infierno. Para mí lo era porque mis padres eran artistas. Me hicieron que yo saliera con miedo al mundo mayor al que me correspondía. Eso se supera atravesando el miedo. Hay que verbalizarlo, hay que hablar de ello. Fue muy duro, hay que escuchar a los niños porque los niños no se inventan eso”.

La última pregunta es de la madre de Manuel Velasco: ¿Cuándo hiciste ‘Calígula’ te resultó muy difícil interpretarlo?“Tenía mucho miedo a ese personaje. Con una pasión por mi profesión celebré mi comunión en el mismo teatro que hice ‘Calígula’. Me puse enfermo el día del estreno y yo soñé, cuando hice la comunión, que iba a bajar esas escaleras como actor. Y perseguí mi sueño”.