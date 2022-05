Juan Rodríguez Garat y Paloma Sánchez-Garnica muestran en TRECE la importancia de conocer nuestra historia

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este jueves, un invitado muy especial: Juan Rodríguez Garat. El almirante ha pasado casi de 25 años en el mar y comenzaba la entrevista desvelando el secreto para poder llevar esa vida: “El mérito, todo, es de mi mujer que ha sabido lidiar con mis cinco hijos y los ha hecho personas adultas”.

Analizamos en Juan Rodríguez Garat la situación en Ucrania

Juan, colaborador asiduo de ‘El Cascabel’, explica lo que significa que se hayan expulsado a diplomáticos españoles de Moscú: “Es parte del juego. Se expulsaron los funcionarios de la Embajada Rusa en Madrid. Rusia responde con la misma medida: 27 por cada lado. Más grave sería que se cerrara la embajada y eso no ha ocurrido”.

“Rusia ha fracasado militarmente, aunque eso no significa que haya perdido la guerra”, apunta Garat y añade: “Probablemente termine en tablas. No se puede decir que Rusia haya sido derrotada. Putin podrá defender el papel de su ejército delante de su pueblo, que es el único juez que a Putin le importa”.

¿Cómo es la vida de un almirante?

Juan Rodríguez Garat explica por qué él, como almirante, puede explicar cuestiones de guerra que no tiene aspectos marítimos importantes: “Aunque haya ejército de tierra, aire y armada… al llegar a determinado nivel hacemos cursos conjuntos de Estado Mayor y somos casi intercambiables en los distintos puestos. En estos momentos el JEMAD es un almirante”.

Su vocación llega desde muy pequeño: “Mi padre fue el primer JEMAD que tuvo mando directo sobre los tres ejércitos. Yo he sido almirante de la flota y estoy muy satisfecho de ello. El ministro es quién decide y cuándo he tenido la oportunidad… ha elegido a otro mejor”, bromea.

Dale al PLAY para ver la entrevista completa de Juan Rodríguez Garat.

‘Últimos días en Berlín’ de Paloma Sánchez-Garnica

En esta ocasión hemos contado con una segunda invitada: Paloma Sánchez-Garnica. La escritora ha presentado su último libro ‘Últimos días en Berlín’. Este octavo libro ha sido finalista del Premio Planeta: “Ahora estoy pensando en la novena. De lo que se trata es de disfrutar”.

Paloma estudió derecho y ejerció como abogada hasta que decidió dedicarse a tiempo completo a la escritura: “En algunas ocasiones el proceso lleva tres años. Hay que leer mucho para empaparme de la época en la que quiero posicionar a mis personajes”.

El marido de Paloma ha sido y es la persona en la que la escritora se apoya en este proceso: “La escritura es un proceso muy solitario. Ni mi editora, nadie sabe lo que estoy escribiendo. Me da mucho pudor, salvo con él. Con él me puedo expresar. Es mi compañero de vida y es el amor de mi vida”. También le apoyó cuando dejó su carrera como abogada: “Yo he probado muchas cosas, me casé muy joven. Tenía una inquietud y la buscaba… estudié Derecho, también Geografía e Historia… y él siempre me ha apoyado”.

La novela ‘Últimos días en Berlín’ es una historia de amor y guerra, de lucha y supervivencia. En el libro hay citas como “desconfío de un ruso que tiene el poder en sus manos, se vuelve el déspota más incontrolado”, aunque este libro se ha escrito antes de lo que está sucediendo en Ucrania, tiene mucho que ver: “Nació un Stalin, nació un Hitler y ha nacido un Putin. Putin tiene muchas características similares a estos otros dos totalitarios. No le importa la vida del ser humano, sin embargo, en occidente nos importa la vida y eso nos hace vulnerables porque dependemos de los políticos y la diplomacia. Veremos a ver hasta dónde quiere llegar, por lo menos se le ha plantado cara, porque a Hitler no”.

Dale al PLAY para escuchar la entrevista completa de Paloma Sánchez-Garnica.